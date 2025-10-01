小説家兼作曲家のnasuo.sinoが送り出す音楽×短編小説プロジェクト”hoge“配信デビュー曲『幽霊』を本日リリース！

日本コロムビア株式会社

音楽×短編小説プロジェクト”hoge“（読み：ホッジ）の配信デビュー曲『幽霊』が本日リリースされた。

nasuo.sino（読み：ナスオドットシノ）は小説家兼作曲家のクリエーター。当たり前だと信じてきた常識に疑問を投げかけ、正しさとは何かを問いかける音楽×短編小説プロジェクト”hoge“を立ち上げ、現在はSNSを中心に活動中。

プロジェクトからの初のリリース楽曲となる『幽霊』は同名の小説から生まれた楽曲。ボーカルは台頭著しい新進気鋭の歌い手：aixe（読み：アイゼ）をフィーチャリング。aixeは様々な楽曲のカバー動画をTikTokやYouTubeなどにUPしており、動画の総再生数は680万を超え今も伸び続けている。各SNSのフォロワー数も急増しており、今注目の歌い手の一人。唯一無二の歌声でnasuo.sinoによる『幽霊』の世界観を儚くも力強く歌い上げている。是非各配信サービスでチェックしてほしい。

Filter Projectのオフィシャルプレイリストでは、これまでにプロジェクトからリリースされた全楽曲を聴くことができる。あなたにとってお気に入りの1曲が見つかるかもしれないので是非チェックしてみよう。

■hoge（読み：ホッジ）

▼プロフィール

あなたの「正義」、本当に正しいですか？

当たり前だと信じてきた常識に疑問を投げかけ、正しさとは何かを問いかける音楽×短編小説プロジェクト。

小説家兼作曲家のnasuo.sino（読み：ナスオドットシノ）が送り出す「時に現実離れし、時に身近な物語」を通して、あなたの心に静かな問いかけを届けます。

▼リリース作品：『幽霊』

配信URL： https://lnk.to/yuurei

▼nasuo.sinoコメント

期待はずれの世界で、互いの存在を唯一の「救い」とした二人と、その後に待ち受ける喪失の物語です。

異常な環境や倫理外の世界でも、純粋無垢な愛があるのではないかと思い、この曲を作りました。

二人が見つけたかった「救い」は何だったのか？

ぜひ、その答えを曲と共に見つけてください。

▼SNS：

TikTok： https://www.tiktok.com/@nasuo_sino_novel （小説アカウント）

TikTok： https://www.tiktok.com/@nasuo.sino_ （音楽アカウント）

Instagram： https://www.instagram.com/nasuo.sino

YouTube： https://www.youtube.com/@nasuosino-jr6pv

X： https://x.com/nasuo_sino

ニコニコ動画： https://www.nicovideo.jp/user/140872827

note： https://note.com/nasuo_sino

▼aixe（読み：アイゼ）

▼プロフィール

台頭著しい新進気鋭の歌い手。

様々な楽曲のカバー動画をTikTokやYouTubeを中心にUPしており、動画の総再生数は680万を超え今も伸び続けている。

各SNSのフォロワー数も急増中。

TikTok： https://www.tiktok.com/@aixe_3

YouTube： https://www.youtube.com/@_aixe_

X： https://x.com/a_nemutai_zzz

■Filter Project

URL： https://columbia.jp/filter/

プレイリスト： https://lnk.to/Filter_Project

Instagram： https://www.instagram.com/columbia_filterproject/

TikTok： https://www.tiktok.com/@columbia_filterproject

▼プロジェクト名：Filter（読み：フィルター）に関して

デジタルヒットを目指した新人発掘、および既存にとらわれないプロモーションを実践していくプロジェクト。

「Filter」という単語は「～をろ過する」や検索条件を追加する意味でも使われる単語。様々な粒度（コンテンツ・アーティスト）が溢れるエンタメシーンの中から”良質な音楽・ヒットの原石を見つけ出したい”という想いから命名。Filterには 「知れわたる」という意味も。

ロゴは芽（才能）が開花し世界に知れわたる様子を表している。

▼プロジェクト基本方針

「自由な発想」を念頭にデジタルヒット創出を目指す。新人発掘にフォーカス。