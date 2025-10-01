DMM.comのアニメーションレーベルDMM pictures、「China Licensing Expo 2025」に出展！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が展開するアニメーションレーベル『DMM pictures』は、アジアで最大規模のプロフェッショナルブランドライセンス見本市である「China Licensing Expo 2025」に出展することをお知らせいたします。

■「China Licensing Expo 2025」に出展！

DMM.comの出展ブースではDMM picturesが手がける一部アニメのキービジュアルが壁面に登場！

また、海外ライセンス担当者がTVアニメの配信、放送、上映、パッケージ、商品化、ゲームタイアップなどのご相談にお応えします。

▼ブース施工イメージ

▼展示作品一覧

- 『ダイヤのA actII -Second Season-』- 『スキップとローファー』- 『キルアオ』- 『炎炎ノ消防隊 参ノ章』- 『魔王の娘は優しすぎる!!』- 『うるわしの宵の月』- 『ブルーピリオド』- 『彼女、お借りします4』

■China Licensing Expo 2025開催概要

「China Licensing Expo（略称：CLE（中国ライセンス博覧会））」は、これまで17回の成功を収めてきた世界的なプロフェッショナルライセンス展示会です。国内外のライセンサーにとって、中国市場、さらにはアジア市場への進出における最良の選択肢となっています。2,600点を超える世界中の信頼できるIPリソースを誇るCLEは、IPライセンサーとライセンシーの異業種連携のための的確なマッチングプラットフォームを構築し、文化創造と実体経済の相互エンパワーメントを促進します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2581/table/4889_1_59deb4c2eaf185d2ae1eb8d792358aac.jpg?v=202510011126 ]

China Licensing Expo 2025公式サイト：https://www.chinalicensingexpo.com/

■DMM pictures

アニメと共に、その先へ。

DMM picturesは、"日本のアニメコンテンツを世界中に届けること"をミッションに、2016年にDMMのアニメーションレーベルとして立ち上がりました。

DMMでは創業以来、ゲーム、マンガ、グッズ、ステージなど多岐にわたるエンターテインメント事業を手がけてまいりました。60以上の事業を展開するDMMにしかできない圧倒的なコンテンツ開発力で、私たちはアニメの最先端に挑戦し続けます。

公式サイト：https://pictures.dmm.com/

■合同会社DMM.com

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

【展示会と海外ライセンスに関するお問い合わせ】

合同会社DMM.com 海外ライセンス部

mail：animeglobal@dmm.com