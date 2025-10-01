軽くて錆びにくいアルミ製業務用脚立を発売

サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、高い場所での作業を安全にサポートする、取っ手付き高耐荷重アルミ脚立「STL-5（3段）」と「STL-6（4段）」を発売しました。


丈夫で軽いアルミフレーム製なので、設置は簡単、移動も便利です。


収納時には折りたたんでスリムになり、省スペースでの収納が可能です。




【掲載ページ】

品名：アルミ脚立


品番：STL-5（3段）/STL-6（4段）


標準価格：14,080円（税抜き 12,800円）/17,380円（税抜き 15,800円）


製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=STL-5




軽量＆錆びにくいアルミフレーム

軽量設計です。女性でも楽に持ち運びできます。



安心して昇り降りできる取っ手付き

脚立上部には、上った際に握れる取っ手付きです。バランスを取りやすく、安定して作業が行えます。



最上段は安定する幅広設計

上段は幅の広い足場になっているので、作業足場がぐらつきません。





ステップの奥行きは約8cm（最上段以外）

足を上げる際に引っかかりにくいスリムな奥行きです。





折りたたむとスリムに

家具の隙間や倉庫など場所を取らず、省スペースに収納できます。



滑りにくい凹凸加工

足置きの部分にも滑り止め加工が施されており、安心して使えます。





床への傷を防ぐ樹脂カバー付き

滑りを軽減するだけでなくフローリングなど床への傷も防ぎます。





150kgの高耐荷重タイプ

重量のある荷物を持っての作業や、プロの現場でも安心してお使いいただけます。





指詰め防止ガード搭載

折りたたみ時や運搬時に指を挟みにくい設計になっています。







