軽くて錆びにくいアルミ製業務用脚立を発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、高い場所での作業を安全にサポートする、取っ手付き高耐荷重アルミ脚立「STL-5（3段）」と「STL-6（4段）」を発売しました。
丈夫で軽いアルミフレーム製なので、設置は簡単、移動も便利です。
収納時には折りたたんでスリムになり、省スペースでの収納が可能です。
【掲載ページ】
品名：アルミ脚立
品番：STL-5（3段）/STL-6（4段）
標準価格：14,080円（税抜き 12,800円）/17,380円（税抜き 15,800円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=STL-5
STL-5（3段）
STL-6（4段）
STL-5（3段）
STL-6（4段）
軽量＆錆びにくいアルミフレーム
軽量設計です。女性でも楽に持ち運びできます。
STL-5（3段）
STL-6（4段）
安心して昇り降りできる取っ手付き
脚立上部には、上った際に握れる取っ手付きです。バランスを取りやすく、安定して作業が行えます。
STL-5（3段）
STL-6（4段）
最上段は安定する幅広設計
上段は幅の広い足場になっているので、作業足場がぐらつきません。
ステップの奥行きは約8cm（最上段以外）
足を上げる際に引っかかりにくいスリムな奥行きです。
折りたたむとスリムに
家具の隙間や倉庫など場所を取らず、省スペースに収納できます。
STL-5（3段）
STL-6（4段）
滑りにくい凹凸加工
足置きの部分にも滑り止め加工が施されており、安心して使えます。
床への傷を防ぐ樹脂カバー付き
滑りを軽減するだけでなくフローリングなど床への傷も防ぎます。
150kgの高耐荷重タイプ
重量のある荷物を持っての作業や、プロの現場でも安心してお使いいただけます。
指詰め防止ガード搭載
折りたたみ時や運搬時に指を挟みにくい設計になっています。
------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連ページ】
脚立・踏み台
https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/stepladder/index.html
物流用品特集 物流倉庫の効率化と安全性をサポート
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/logistics/index.html
工場への製品導入をご提案！工場・製造業向けサプライ
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/koujou/index.html
サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/STL-5
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/STL-6
■サンワサプライ WEBサイト
https://www.sanwa.co.jp/
■サンワサプライ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo
■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP
■YouTube公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube
------------------------------------------------------------------------------------------------
https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5587-6d66cbfe2eb5b3f8d045d4942ff2d59b.pdf