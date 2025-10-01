飾って開運！ 『2026 最強開運パワースポットカレンダー』、人気の定番『2026 世界でいちばん美しい世界遺産カレンダー』など2026年版カレンダー全28点が発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、2026年版カレンダー全28点を発売しました。

開運カレンダーとして圧倒的な支持を誇る『2026 最強開運パワースポットカレンダー』をはじめ、風景カレンダーの大定番「世界でいちばん美しい」シリーズや、人気キャラクター「なんでもいきもの」カレンダー、双子パンダのシャオシャオ・レイレイカレンダーなど多彩なラインアップでお届けします。さらに、購入者限定のスマホ壁紙データ特典付き（一部カレンダーを除く）。2026年を彩る、お気に入りのカレンダーがきっと見つかります！

■圧倒的人気を誇る「最強開運パワースポットカレンダー」が今年も発売！

飾ればたちまち、そこがパワースポットに！ YouTube登録者数約49万人、日本各地のパワースポットを巡る参拝動画が大人気の「パワースポット一人旅」氏が監修！ 日本各地の龍神さまにゆかりのあるパワースポットをカレンダーにしました。有名な場所だけではなく、知る人ぞ知る穴場からもセレクトし、エネルギー満ち溢れるパワースポットの四季を巡る一番美しい瞬間を切り取りました。思わず引き込まれるような、不思議な魅力のある力強い風景があなたにエネルギーを与えてくれます。各パワースポットについてのミニコラム付き。

【仕様】

『2026 最強開運パワースポットカレンダー』

価格1,540円（本体1,400円＋税10％）／ISBN978-4-295-20774-0

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4295207748/

■風景カレンダーの大定番！「世界でいちばん美しい」シリーズ

「世界でいちばん美しい」風景たちが、あなたの部屋を上品に、そして明るく飾ります。長い歴史の中で人類が大切に残してきた歴史的建造物、自然が与えてくれた雄大な絶景をおさめた『2026 世界でいちばん美しい世界遺産カレンダー』、水辺に佇む美しい村、数百年の伝統を誇る美しい街、まるでおとぎの国に迷い込んだような風景が魅力の『2026 世界でいちばん美しい街、愛らしい村カレンダー』、大自然が作り出した壮大な景色や美しく幻想的な街並みなど、見る者を圧倒する美しい絶景を楽しめる『2026 世界でいちばん美しい絶景カレンダー』。いずれも大判サイズなので写真の美しさが際立ち、毎日の予定を書き込みやすいのも魅力です。親しい方への贈り物にも最適です。

【仕様】

『2026 世界でいちばん美しい世界遺産カレンダー』

価格1,540円（本体1,400円＋税10％）／ISBN978-4-295-20770-2

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4295207705/

『2026 世界でいちばん美しい街、愛らしい村カレンダー』

価格1,540円（本体1,400円＋税10％）／ISBN978-4-295-20768-9

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4295207683/

『2026 世界でいちばん美しい絶景カレンダー』

価格1,540円（本体1,400円＋税10％）／ISBN978-4-295-20769-6

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4295207691/

■印象派の画家たちが描いた、四季折々の美しい絵画を集めたカレンダー

印象派・ポスト印象派の画家たちが描いた、四季を楽しむ人々や自然をモチーフにした絵画を集めたカレンダーです。大人気のモネ、ルノワール、セザンヌ、ゴッホをはじめ、穏やかな風景画を描いたシスレー、アメリカ印象派のハッサムなど、幅広く選出しています（ルノワール『舟遊びをする人々の昼食』、モネ『睡蓮』、ゴッホ『種まく人』などを収録）。一年を通じて、心が落ち着く絵画の世界を楽しめます。

【仕様】

『2026 四季を愛でる印象派カレンダー』

価格1,540円（本体1,400円＋税10％）／ISBN978-4-295-20773-3

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/429520773X/

■風景写真家「ポムの蒼。」の幻想的なカレンダー

Instagramで人気を集める風景写真家「ポムの蒼。」による、幻想的なカレンダー。四季折々に咲く花々と自然が織りなす、光・空気・色彩の調和が美しく表現されています。花そのものの繊細な美しさはもちろん、風景としての深みや静けさまで映し出した作品は、多くの人の心を癒し、日常にそっと彩りを添えてくれるでしょう。

【仕様】

『2026 ポムの蒼。の幻想カレンダー2026 ー四季が折りなす、光と色の12章ー』

価格1,540円（本体1,400円＋税10％）／ISBN978-4-295-20779-5

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4295207799/

■花の絶景スポットや古都鎌倉の四季が楽しめる和の風景カレンダー

日本全国の“花”の絶景スポットの写真を集めた『2026 日本の花絶景 彩りあざやかな春夏秋冬カレンダー』は、春の桜、夏のアジサイ、秋の紅葉、冬のサザンカなど、各季節に咲く花々の魅力が詰まっています。花々が咲く風景とともに、日本独特の雰囲気や風物詩を味わうことができます。『2026 古都鎌倉カレンダー』は、大人気の観光地・鎌倉を巡る四季の風景をおさめました。紫陽花が美しい明月院に、思わず引き込まれそうなお稲荷さん、自然の雄大さを感じさせる切通しに、湘南の海……語り尽くせない鎌倉の魅力がギュッと詰まったカレンダーです。

【仕様】

『2026 日本の花絶景 彩りあざやかな春夏秋冬カレンダー』

価格1,540円（本体1,400円＋税10％）／ISBN978-4-295-20780-1

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4295207802/

『2026 古都鎌倉カレンダー』

価格1,540円（本体1,400円＋税10％）／ISBN978-4-295-20778-8

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4295207780/

■大人気キャラクター「なんでもいきもの」カレンダーが登場！

イラストレーター よこみぞゆりが描く、大人気キャラクター「なんでもいきもの」のカレンダー！ あらゆるものがなんでもいきものの世界。たくさんの「なんもの」たちが自由に生きています。そんな「なんもの」の世界の中にある“なんでもいきものパーク”を巡るのが『2026 なんでもいきものカレンダー』です。さらに、家族みんなの予定が書き込める『2026 なんでもいきもの ファミリーカレンダー』が新登場。子供の学校行事や習いごと、家族みんなのスケジュール、カップル、お一人でも！ 今年は“なんもの”たちと楽しく過ごしましょう♪

【仕様】

『2026 なんでもいきものカレンダー』

価格1,650円（本体1,500円＋税10％）／ISBN978-4-295-20789-7

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4295207896/

『2026 なんでもいきもの ファミリーカレンダー』

価格1,650円（本体1,500円＋税10％）／ISBN978-4-295-20788-7

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4295207888/

■双子パンダのシャオシャオ・レイレイ、島ねこなど動物たちのカレンダー

動物たちの愛らしいカレンダーも多数登場！ 『2026 こんにちはシャオシャオ・レイレイカレンダー』は、2021年から続く大人気企画。毎日パンダブログ（https://mainichi-panda.jp）で知られるパンダウォッチャー・高氏貴博さんが撮影した、双子パンダのシャオシャオとレイレイの愛らしい姿をお届けします。『2026 のんびり島ねこ旅カレンダー』は、大人気の猫写真家で、Instagramのフォロワー数が約123万人のsimabossnekoさんの島猫カレンダー。島に暮らす愛らしい猫たちの、たくましくも自由でチャーミングな表情を集めました。のんびり旅に出かけたくなるような、日本の島々ののどかな風景も見どころです。

【仕様】

『2026 こんにちはシャオシャオ・レイレイカレンダー』

価格1,320円（本体1,200円＋税10％）／ISBN978-4-295-20790-0

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/429520790X/

『2026 のんびり島ねこ旅カレンダー』

価格1,320円（本体1,200円＋税10％）／ISBN978-4-295-20791-7

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4295207918/

【商品名一覧】

・2026 世界でいちばん美しい街、愛らしい村カレンダー

・2026 世界でいちばん美しい絶景カレンダー

・2026 世界でいちばん美しい世界遺産カレンダー

・2026 世界の花のあふれるかわいい街角カレンダー

・2026 夢のようなお城とかわいい街並み おとぎの国カレンダー

・2026 四季を愛でる印象派カレンダー

・2026 最強開運パワースポットカレンダー

・2026 開運美麗神社カレンダー

・2026 日本でいちばん美しい富士山カレンダー

・2026 美しい日本の四季 うつろう彩り、残したい原風景カレンダー

・2026 古都鎌倉カレンダー

・2026 ポムの蒼。の幻想カレンダー2026 ー四季が折りなす、光と色の12章ー

・2026 日本の花絶景 彩りあざやかな春夏秋冬カレンダー

・2026 日本旅歩き 東海道五十三次カレンダー

・2026 江戸の縁起物 珠玉の浮世絵カレンダー

・2026 ディズニー ファミリーカレンダー

・2026 大人ディズニー 素敵な壁掛けカレンダー

・2026 大人ディズニー アートカレンダー

・ダース・ヴェイダーとルーク（4才）2026 WALL CALENDAR

・マンダロリアンとグローグー 2026 WALL CALENDAR

・2026 なんでもいきもの ファミリーカレンダー

・2026 なんでもいきものカレンダー

・2026 こんにちはシャオシャオ・レイレイカレンダー

・2026 のんびり島ねこ旅カレンダー

・2026 かわいすぎるねこカレンダー

・2026 すやすやこねこカレンダー

・2026 なかよしわん・にゃんカレンダー

・2026 日本の愛らしい犬カレンダー

