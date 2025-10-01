フジパン、経済予測AIで先を見据えた予算策定を実現

株式会社xenodata lab.

株式会社xenodata lab.（本社：東京都台東区、代表取締役社長：関 洋二郎、以下「当社」）が運営する経済特化生成AIプラットフォーム『xenoBrain（ゼノブレイン）』は、フジパン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役会長兼社長：安田 智彦）に導入いただきました。

- 導入の背景

フジパン株式会社は、パン・和洋菓子・調理パンなどの製造販売を行う総合製パンメーカーであり、全国に生産拠点を持ち、幅広い商品を提供されています。その中で、事業開発本部は、予実管理や会社全体の業績予測、製品価格の適切性分析などを担われています。長期的な見通しを持つことが経営層への適切な情報提供につながると考えられ、半年先から5年先までのシミュレーションというニーズにお応えする形でxenoBrainをご導入いただきました。

- フジパン株式会社事業開発本部 石川 正博氏 / 小林 亨氏 / 尾上 風花氏 以下コメント

過去データや統計情報を一気に集められるようになり、情報収集の手間が大幅に減りました。以前はよりどころが何もなかったので、AIが出した「上がる・下がる」の予測があるだけでも参考になりますし、その根拠も明確になっているので、自分の目で見て必要に応じて修正すればよいという安心感があります。結果として、予算策定や業績見通しのスピードと確実性が上がったと感じています。

膨大なデータを高速で集めて処理する分野は、人間の手作業ではもう太刀打ちできないと感じています。だからこそ、AIをどう活用するかが今後のビジネスの鍵になるはずです。一定期間利用を続けることで、自社の業務に合った活用方法が見えてきますし、意思決定の精度も高まります。AIと一緒に意思決定の精度を高めていくことが、これからの競争優位につながると考えています。

