生成AIパスポート、2026年より試験の開催回数を拡大

一般社団法人生成AI活用普及協会

生成AIを社会に実装し、産業の再構築を目指す一般社団法人生成AI活用普及協会（理事長：井畑 敏、所在地：東京都港区、以下：GUGA）は、生成AIリスクを予防する日本最大級（※）の資格試験「生成AIパスポート」について、2026年より試験の開催回数を年5回へと拡大することをお知らせいたします。

※2025年9月時点で発表されている生成AI関連の資格試験や検定の受験者数に基づく

■ 生成AIパスポートとは

生成AIパスポートは、生成AIリスクを予防する日本最大級の資格試験です。生成AIに関する基礎知識や動向、活用方法に加え、情報漏洩や権利侵害などの注意点まで網羅し、AI初心者が最低限押さえておきたいリテラシーを体系的に習得できます。本資格の提供を通じて、生成AIの安全な活用に必要なリテラシーを有する企業・人材を可視化し、日本社会におけるAIリテラシーの標準化を推進します。

https://guga.or.jp/generativeaiexam/

■ 試験の開催回数の拡大について

生成AIの進化は凄まじく、2025年は「AIエージェント元年」と呼ばれるようになり、産学官それぞれの立場で生成AIの活用が推進されています。人と生成AIの協働が重要なテーマとなる中、全てのビジネスパーソンに対するAIリテラシー向上の必要性が高まっています。生成AIパスポートは2023年10月の初回開催以来、年3回の頻度で開催してきたところ、各回の受験者数が継続的に増加し、2025年6月試験においては過去最多の10,759名の方々に受験いただきました。また、企業・団体さまが一括で申し込みを行う団体受験についても、各回の申込社数が120社を超え、9,000名規模での受験や全社員での資格取得を目指すなど、さまざまな事例が生まれています。このような状況を受け、受験の柔軟性をさらに高めるため、2026年より試験の開催回数を年5回へと拡大することを決定いたしました。GUGAは今後も、受験者の皆さまによりよい環境を提供できるようサービスの改善に取り組み、日本社会におけるAIリテラシーの標準化を推進してまいります。

■ 次回の生成AIパスポート試験について

名称 ：2026年2月 生成AIパスポート試験

開催形式 ：オンラインでの実施（IBT方式 ※1）

試験時間 ：60分間

問題数 ：60問

出題範囲 ：シラバスより出題

受験資格 ：制限なし

受験費用 ：11,000円（税込）※2

受験期間 ：2026年2月1日（日）0:00～2月28日（土）23:59

申込期間 ：2025年10月1日（水）0:00～2026年1月31日（土）23:59

詳細ページ：https://guga.or.jp/generativeaiexam/

※1：IBT方式とは、Internet Based Testingの略称で、インターネットを経由して実施する試験やeラーニングの総称です。パソコンやスマートフォン、タブレットなどから受験することができます。

※2：受験者が「学生」の場合、受験費用は5,500円（税込）で受験できます。なお学生であることを証明できない場合はその定めではありません。

■ 生成AIパスポート試験の申込方法

＜個人で受験したい方＞

本試験は下記の受験申込フォームよりお申し込みいただくことが可能です。

受験申込フォーム：https://ibt.guga.or.jp/apply/individual

＜企業・団体で団体受験したい方＞

団体受験とは、受験希望者の申し込み・支払いを一括で管理できる申込方法です。受験料・テキスト料が最大20%割引になり、請求書でのお支払いにも対応しております。非法人会員の場合は1企業・団体あたり2名以上、法人会員の場合は人数の下限を問わず団体受験のお申し込みが可能です。詳細については下記URLより団体受験説明会にご参加ください。

企業・団体さま向け特設ページ：https://guga.or.jp/group-exam/

【生成AI活用普及協会（GUGA）について】

GUGAは、生成AIの社会実装を通じて産業の再構築を目指す、国内有数の生成AIプラットフォームです。生成AIリスクを予防する日本最大級の資格試験「生成AIパスポート」の提供や、生成AI時代の人的資本戦略に関する優れた実践事例を表彰する「GenAI HR Awards 2025」の開催、日本国内の企業・団体における生成AIの活用事例を収集した「生成AI活用事例データベース」の提供などに取り組んでいます。日本の未来を強くするために必要な生成AIインフラの企画・提供を、官公庁をはじめとする多くのステークホルダーの皆さまとともに推進しています。

■ 協会概要

名称 ：一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）

設立日：2023年5月10日

所在地：東京都港区新橋3-11-8-403

代表者：理事長 井畑 敏

URL ：https://guga.or.jp/