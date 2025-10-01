いよいよ来週開催！販促・マーケティング・企業ギフトの専門見本市 第72回プレミアム・インセンティブショー秋2025／これからの販売促進、時代をリードしていく販促グッズ・サービスを発信！

株式会社ビジネスガイド社

株式会社ビジネスガイド社（本社＝東京都台東区、代表取締役社長：芳賀信享）は10月8日～10日、販促・企業ギフト・マーケティングの専門見本市「第72回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー秋2025」（PIショー）を、サンシャインシティ文化会館ビルで開催します。

テーマは「革新が販促市場を飛躍させる」。これからの販売促進、時代をリードしていく販促グッズ・サービスを発信します。ご来場お待ちしています。

■来場者の満足度を高める展示エリア、特別企画

会場はSPツール&インセンティブ展、店舗演出・印刷販促展、販促支援展、広告・イベント商材展、オリジナル食品&飲料品展、サステナブル・ノベルティ展、特別展示「推し活グッズコーナー」の7つの展示エリアで構成。特別講演やリテールプロモーションアワードの表彰式・受賞者プレゼンテーションなど、来場者の満足度を高める特別企画もご用意しています。

・PIショー公式サイトはこちら

https://www.pishow.com/

■特別展示エリア「推し活グッズコーナー」

今回もプレミアム・インセンティブショーでは、「推し活」にスポットをあてた特別展示コーナーを展開します。急速に拡大している推し活市場。定番商品から新たなアイデアグッズまで、あらゆる商品が推し活グッズとして市場に出てきています。推し活に活用できる多くのグッズが出展されます。

■第11回リテールプロモーションアワード表彰式・受賞者プレゼンテーション

実店舗における優れた集客・販促支援プロモーションに栄誉を贈ります。プロモーション成功事例“企画担当者”の生の声が聞ける貴重な機会です。

・日時および場所：10月8日（水）13:30～15:00 PIショー会場内特設ステージ

・受賞企画および詳細はこちら

https://www.pishow.com/72pi/retail.htm

■恒例の新製品コンテスト

今人気のプレミアム・ノベルティが一堂に会する「SPツールコンテスト」と、「スポーツ／エンタメ関連グッズコンテスト」を設けます。出展社の一押し新製品が集合しますので必見です。

さらに、人と環境にやさしく、社会と地球の課題解決につながる素敵な商品を対象とした「SUSTAINABLE SELECTION AWARDコンテスト」も実施します。

＜コンテスト表彰式＞

日時：10月10日（金）11：30～12：00

会場：PIショー会場内特設ステージ

■特別講演・ステージイベント

デジタルを活用した販促やサステナブルなどタイムリーなテーマを設け、販売促進やマーケティング担当者必聴の内容をご用意しています。

・10月8日（水）11:30～12:30

タイトル：「LINE」を活用した“最新”販促手法のご案内

講師：長田一樹氏（株式会社電通プロモーションプラス プラットフォーム共創事業部 デジタルプロモーション室 プロモーションアーキテクト１部 部長）

・10月8日（水）13:30～15:00

タイトル：第11回リテールプロモーションアワード 表彰式&受賞者プレゼンテーション

・10月9日（木）11:30～12:30

タイトル：ARを組合せた新規事業で業績を変革｜通信の変化に伴う「リアル×デジタル」の革命

講師：村上智彦氏（株式会社OnePlanet 代表取締役）

・10月9日（木）13:30～14:30

タイトル：サステナブルからリジェネラティブへ。遊びを探求するヤマハ発動機の挑戦。

講師：奥谷隆幸氏（株式会社Style Agent. 代表取締役）、福田晋平氏（ヤマハ発動機株式会社 技術・研究本部 共創・新ビジネス開発部 共創推進グループリーダー）

・10月9日（木）15:30～16:30

タイトル：不要になったモノからノベルティをつくる！？選ばれる“循環型販促”の仕掛け方

講師：齊藤明男氏（山陽製紙株式会社 営業部 部長）

・10月10日（金）11:30～12:00

新製品コンテスト～表彰式～

・10月10日（金）13:00～14:00

タイトル：「伝わる」から「選ばれる」！

年末商戦を成功に導くエンタメPOP制作7つのコツ

講師：田口剛史氏（株式会社ポパルVP事業部 部長）

・10月10日（金）15:00～16:00

タイトル：現場×顧客視点でつくる売れるしくみ

講師：豊岡舞子氏（株式会社豊岡 代表取締役社長）

・特別講演の詳細はこちら

https://www.pishow.com/72pi/stage.htm

■第72回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー秋2025概要

主催：株式会社ビジネスガイド社

会期：2025年10月8日（水）～10日（金）

会場：サンシャインシティ文化会館ビル

テーマ：革新が販促市場を飛躍させる

入場料：無料

公式サイト：https://www.pishow.com/

※BtoBの見本市となります。

■お問い合わせ

株式会社ビジネスガイド社

プレミアム・インセンティブショー事務局

TEL：03-3847-9155

Email：premium@giftshow.co.jp