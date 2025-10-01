新時代の営業を提案するEmooove、お役立ち資料『成果が出るレター営業の教科書』を無料公開～決裁者への直接アプローチで営業効率を向上～

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、この度『成果が出るレター営業の教科書』を無料公開したことをお知らせします。

■この資料の概要

ダウンロードはこちら（無料） :https://emooove.co.jp/useful_seminar/20251001-1/

現在、従来の営業手法に限界を感じている多くのBtoB企業が、決裁者への直接アプローチを可能にする新たな営業手法「レター営業」に注目しています。本資料は、デジタル手法では取りこぼしていた層に対して、氏名・役職・部署まで特定し決裁者宛に直接届く「レター営業」について、基礎から実践的な内容まで徹底的に解説しています。

レター営業は、受け取ってもらえる確率が高く効率的である一方で、「誰に送るか」「どのような文面にするか」「どのような封筒で送るか」といった要素で成果が大きく左右されます。

そのため、本資料では、レター営業を成功させる3つの鉄則と重要なTips、そして4つのソリューションを通じて、決裁者への直接アプローチを実現するノウハウを公開しています。

■この資料の構成

■こんな人におすすめ

- 手紙営業を成功させる3つの鉄則とTips鉄則１.：ターゲットリストの用意鉄則２.：文面設計と最適化で行動を促す鉄則３.：封筒を工夫して開封率を上げ、文面で信頼を得るTips：成果を分ける差別点の主要5ポイント- 手紙営業を成功させる4つのソリューションソリューション１.：豊富な人物リストの活用ソリューション２.：高度な文面カスタマイズソリューション３.：フォローコールの実施ソリューション４.：レター変数と最適化の検証- Emoooveのパーソナライズレター営業支援サービス紹介サービスの特徴と選ばれる理由具体的な支援プロセスと実績事例無料相談会のご案内- 大手企業の決裁者にアプローチしたい営業責任者- 従来の営業手法で成果が頭打ちになっている営業企画・マーケティング担当者- メール配信やテレアポなど既存手法の限界を感じている方- レター営業に興味はあるものの、具体的な実践方法がわからない経営者や事業責任ダウンロードはこちら（無料） :https://emooove.co.jp/useful_seminar/20251001-1/

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの関心をいただいております

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用していただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

