「秋田犬たれみみだいちゃん」のアミューズメントプライズが2025年10月より連続でシステムサービスから登場！
システムサービス株式会社
約12cmサイズのボールチェーン付きのぬいぐるみ。
約25cmサイズのぬいぐるみ。
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「秋田犬たれみみだいちゃん」のプライズ商品を2025年10月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆秋田犬たれみみだいちゃん ボールチェーン付きぬいぐるみ
【アミューズメント専用景品】
約12cmサイズのボールチェーン付きのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】：秋田犬たれみみだいちゃん ボールチェーン付きぬいぐるみ
【種類】：全3種
【登場時期】：2025年10月2週より順次登場予定
※無くなり次第終了となります。
◆秋田犬たれみみだいちゃん ぬいぐるみBIG
【アミューズメント専用景品】
約25cmサイズのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】：秋田犬たれみみだいちゃん ぬいぐるみBIG
【種類】：全3種
【登場時期】：2025年11月2週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C)2019 Cable Networks Akita Co.,Ltd.
■『公式X』
https://x.com/taremimidaichan
■『秋田犬 たれみみだいちゃんWebサイト』
https://akitainubito.com/
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp/
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。