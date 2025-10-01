「秋田犬たれみみだいちゃん」のアミューズメントプライズが2025年10月より連続でシステムサービスから登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「秋田犬たれみみだいちゃん」のプライズ商品を2025年10月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆秋田犬たれみみだいちゃん ボールチェーン付きぬいぐるみ

【アミューズメント専用景品】

約12cmサイズのボールチェーン付きのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】：秋田犬たれみみだいちゃん ボールチェーン付きぬいぐるみ

【種類】：全3種

【登場時期】：2025年10月2週より順次登場予定

【導入店情報】URLが入ります

※無くなり次第終了となります。

◆秋田犬たれみみだいちゃん ぬいぐるみBIG

【アミューズメント専用景品】

約25cmサイズのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】：秋田犬たれみみだいちゃん ぬいぐるみBIG

【種類】：全3種

【登場時期】：2025年11月2週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

■著作権表記

(C)2019 Cable Networks Akita Co.,Ltd.

■『公式X』

https://x.com/taremimidaichan

■『秋田犬 たれみみだいちゃんWebサイト』

https://akitainubito.com/

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp/

■システムサービス公式（X/旧Twitter）

https://x.com/FANSCLUB_SS

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。