「秋田犬たれみみだいちゃん」のアミューズメントプライズが2025年10月より連続でシステムサービスから登場！

システムサービス株式会社





システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「秋田犬たれみみだいちゃん」のプライズ商品を2025年10月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆秋田犬たれみみだいちゃん　ボールチェーン付きぬいぐるみ


【アミューズメント専用景品】



約12cmサイズのボールチェーン付きのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】：秋田犬たれみみだいちゃん　ボールチェーン付きぬいぐるみ


【種類】：全3種


【登場時期】：2025年10月2週より順次登場予定


【導入店情報】URLが入ります


※無くなり次第終了となります。




◆秋田犬たれみみだいちゃん　ぬいぐるみBIG


【アミューズメント専用景品】



約25cmサイズのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】：秋田犬たれみみだいちゃん　ぬいぐるみBIG


【種類】：全3種


【登場時期】：2025年11月2週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




■著作権表記


(C)2019 Cable Networks Akita Co.,Ltd.




■『公式X』


https://x.com/taremimidaichan




■『秋田犬 たれみみだいちゃんWebサイト』


https://akitainubito.com/




■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp/




■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。