【限定200枠】新しい“はたらく”を提案する求人プラットフォーム「miniMA」無料掲載キャンペーンを開始
新しい“はたらく”を提案する「低稼働」の業務委託求人に特化した求人プラットフォーム「miniMA（ミニマ）」を運営するFlock株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島紘毅）は、サービス本格始動に先立ち、無料掲載200枠の募集を開始いたしました。本キャンペーンは、柔軟な人材活用を検討する企業・自治体・NPOなどあらゆる組織に、miniMAを通じた新しい採用機会を体験いただくことを目的としています。
申し込みページ :
https://dev.mini-ma.jp/company
▼ miniMAとは
「miniMA（ミニマ）」は、人材を求める組織と、本業・副業で活躍するフリーランスをマッチングする低稼働の業務委託求人に特化したプラットフォームです。(miniMAは、minimumの最小限とMAXIMUMの最大限の頭文字とった造語)。
組織にとっては柔軟な人材活用の選択肢となり、個人にとっては市場価値を高めて、キャリアを大きく育てる一歩となる仕組みを提供します。
低稼働の定義：平日朝、夜、土日、日中で最大月稼働時間 64 時間以下で稼働できる求人
▼ miniMAの仕組みについて
miniMAは、求職者・組織（企業、地方自治体、NPOなど）が、それぞれにとって透明で健全な関係を築ける仕組みを提供します。
求人掲載する組織様にとって、
・柔軟に人材を活用でき、専門性を持つ人材と必要なタイミングでつながることが可能です。
・長期採用の前段階として、短期・低稼働から関わりを始めることでミスマッチを防ぎます。
(業務委託から正社員化を行うことで、退職代行の抑止にも繋がります。)
・地方自治体やNPOにとっても、多様な働き手と共創する新しい形の連携を実現します。
▼ 透明性が高い求人プラットフォームを目指すために
miniMAは、求職者・組織（企業、地方自治体、NPOなど）の双方にとって「正しい仕事のかたち」を実現することを使命としています。
1) 業務内容と報酬の明確化を徹底し、適正な契約を支援
2) 不透明な多重下請け構造を排除し、公正な取引を促進
▼ キャンペーン概要
対象：組織（企業・NPO・地方自治体など）
募集枠数：200枠
内容：miniMA上に求人情報を無料掲載
募集開始日：2025年10月1日（水）
掲載期間：miniMA上での成約または他求人での成約まで掲載
応募方法：専用フォーム(https://dev.mini-ma.jp/company)よりお申し込み
▼ 会社概要
会社名： Flock株式会社
所在地： 東京都千代田区四番町2番地1 クレール東郷坂 1F M-44
代表者： 代表取締役 川島 紘毅
事業内容：キャリアインフラ構築、キャラクターIP支援事業、マーケティング支援、データ分析事業
設立：2025年1月
本件に関するお問い合わせ先
Flock株式会社
E-mail：info@flock-inc.com