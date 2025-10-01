【新商品】面倒な水筒やほ乳瓶洗いを毎日気軽に。『水筒洗い用 無添加泡せっけん』発売！

開発のきっかけ

水分補給や環境対策から、幼稚園や、学校、職場に『毎日水筒を』という人も多いのでは。 そんな毎日の水筒洗いが、気分や手肌のストレスにならないようにしたい、そんな想いから開発を始めました。

水筒洗い専用がおススメな理由

左からイエロー（てくてく）、アイス（てくてく- 氷の世界の動物たち）/ 中身は同じ無添加石けん（８０ｍL）

鍋や、皿についた油汚れをしっかり落とすには、強い洗浄力の洗剤が便利。でも、手肌のうるおいまでとってしまうと心配な方も多いのでは。

石けんワークス 無添加水筒洗い泡石けんは、お茶や、飲み物が入った水筒を洗うのに最適化した無添加石けんでできています。だから手荒れが気になる方にもおすすめ。

使い方はとっても簡単！ほ乳瓶やコップのちょっと洗いにも

ポンプを押して（３～４プッシュ）、石けんの泡を直接水筒に塗布。 スポンジ等で軽くこすった後、流水で流せばOK。

水と無添加石けんだけでできていて、香料も入っていないので『お茶を飲むとき、洗剤の香りが・・・』なんてこともありません。 サッと洗い流せるので節水にも。 水筒だけでなく、ほ乳瓶、コップのちょっと洗いにも。

子どもが自分の水筒をすすんで洗うかも？

簡単便利な泡タイプ（合成界面活性剤その他、一切の添加剤不使用） / つめかえ用２５０ｍLも同時発売

愛らしい動物たちが、それぞれ水筒をさげて、お散歩中！ 水筒洗いが happy ! になるよう想いをこめて２種類のデザイン（イエロー / アイス）をご用意。 自分の水筒を、子どもたちがすすんで洗うようになるかもです。

【メーカー希望小売価格】

・石けんワークス 水筒洗い用 無添加泡石けん８０ｍL（２デザイン各種） - オープン価格

・石けんワークス 水筒洗い用 無添加泡石けんつめかえ用２５０ｍL - オープン価格

【販売元】

株式会社switch

（石けんワークスは株式会社switchの登録商標です）

所在地：大阪市中央区平野町２-３-７ アーバンエース北浜１F

事業内容：石けんの製造販売

公式サイト：https://sekken-works.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

e-mail：contact@sekken-works.jp

担当：本多