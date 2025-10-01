株式会社あいプラン

あいプラングループ 有限会社セレモサプライ（本社：札幌市、代表取締役社長：新道いくみ）は、2025年10月1日付で、北海道旭川市の和食料理店「和食庭園 小城」（所在地：北海道旭川市神楽1条8丁目2-10）を事業承継いたしました。

あいプラングループは、冠婚葬祭事業を通じて北海道の皆さまの人生の大切な節目に寄り添ってまいりました。このたび、旭川の皆さまに長年親しまれ、大切な方々とのかけがえのない時間を見守ってこられた「和食庭園 小城」を引き継ぐこととなりました。

今後も店名は従来通り「和食庭園 小城」を継続し、地域の皆さまに親しまれるお店として、真心を込めて営業を続けてまいる所存です。地域の皆さまの集いの場、人生の節目を彩る場として、これからも大切に育ててまいります。

なお、定休日は従来の「毎週水曜日・第3火曜日」から「毎週火曜日・水曜日」に変更となります。祝日の場合は営業し、翌営業日を休業日といたします。

●店舗概要

・店舗名： 和食庭園 小城

・所在地： 北海道旭川市神楽1条8丁目2-10

・営 業： 継続

・定休日： 毎週火曜日・水曜日（祝日の場合は営業、翌営業日休業）

・公式ホームページ： https://washokuteien-koshiro.com/

企業情報

【あいプラングループ】

昭和5年（1930年）、札幌市で仕出し料理店として創業。株式会社あいプランをはじめ、株式会社ライフネット、ファミリア飛内株式会社、日本霊廟株式会社、株式会社セレモサプライ、有限会社セレモサプライをグループ企業として擁する。結婚式や葬儀など人生に訪れるセレモニーのために少しずつ準備ができる会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。

■WEB： https://apg-aiplan.com/

■X（旧Twitter）： https://x.com/apg_aiplan

■LINE： https://page.line.me/aiplan?openQrModal=true

■YouTube： https://www.youtube.com/user/apgaiplan