「恋物語は突然に。」ある意味運命的な出会い方な新作BL！丸賀『重なる影にビターキス』が10月1日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はpicn comics レーベルより2025年10月1日にコミックス『重なる影にビターキス』（著：丸賀）を発売いたします。


人生ドン底!?な小説家×ぶっきらぼうな一匹狼の年下青年



丸賀『重なる影にビターキス』

■あらすじ

8年付き合った恋人に振られ失意のどん底にいた相澤克彦が朝目覚めると隣には見覚えのある青年の姿があった。
その青年は常磐鷹人といい曰く、電車で痴漢を捕まえた後、流れで飲みに行き泥酔した相澤に泊まっていけと誘われたという。
「奢ってもらったお礼に抜きます」という鷹人を説教し帰らせるが、翌日から有能な家政婦として身の回りの世話をしてくれることに戸惑う相澤。
「サクッと死ぬかもしれないから様子を見にきてくれ」と言った言葉を義理堅く守る鷹人に「借りを返させてくれ」と懇願する相澤だがーー？

ひとつ屋根の下始まったラブストーリーは素敵な両思いになっていく。
















■コミックス情報

picn comics


『重なる影にビターキス』


著　　：丸賀


発売日：2025年10月1日


価格　：858円（税込）


判型　：B6


ISBN ：978-4-8236-0921-3


詳細　：https://medu.gotbb.jp/picn/



■著者情報

丸賀（まるが）



個人SNSで執筆していた「いないいないばあ」（海王社刊）にて
商業デビュー
本作「重なる影にビターキス」が商業連載初。



■著者SNS：丸賀 X(https://x.com/marugasousaku)


■新刊購入特典



書店特典一覧

詳細はこちら :
https://medu.gotbb.jp/picn/comics/9784823609084.php
■電子書店特典

電子書店特典一覧

詳細はこちら :
https://medu.gotbb.jp/picn/comics/9784823609084.php


■応援団店特典

応援団書店特典

配布店舗はこちら :
https://medu.gotbb.jp/picn/tokutenstore.php


※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。


※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。


※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。



【お問い合わせ先】


info-got@gotbb.co.jp



■picn comics

その恋フォーカス。


愛してるをずっと、気持ちいいをもっと。


「好き」を感じるボーイズラブマガジン「comic picn（こみっくぴくん）」。


楽しい、嬉しい、辛い、悲しい様々な感情を余すことなく詰め込んだ珠玉の作品をお届けします。


毎月27日各電子書店にて順次配信


https://medu.gotbb.jp/picn/index.php