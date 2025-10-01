恋と美学が反発し合う、ちぐはぐラブコメBL! 峠本『バニラの甘さを証明せよ』が10月1日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2025年10月1日にコミックス『バニラの甘さを証明せよ』（著：峠本）を発売いたします。

超絶美形×平凡っ子！「俺が見惚れるはずがない……のに…」

峠本『バニラの甘さを証明せよ』

■あらすじ

綺麗なものが好きだ。だから、自分の顔が大好きだ。

でも――“平凡（バニラ）”なあいつから目が離せなくて……!?



超絶美形だが、かなり自己愛強めな蜂須賀祐樹（はちすかゆき）。

弟の巳稀（みき）が連れてきたド平凡顔の陽太（ひなた）には、興味ナシ！……のはずだった。

しかし、変質者に絡まれていた陽太を見過ごせず助けた日から、なぜか気になる存在へと変わっていく。

無防備でマイペース、ちょっぴり抜けてて、どこか危なっかしい。

距離が近づくたび、胸の奥が熱くなる。

気づけば祐樹の脳内は、陽太のことで頭がいっぱいに――…!!

■コミックス情報

Bivy comic

『バニラの甘さを証明せよ』

著者：峠本

発売日：2025年10月1日

価格 ：814円（税込）

判型 ：B6

ISBN：978-4-8236-0924-4

詳細：https://x.com/bivycomic

■著者情報

峠本（たわもと）



読者層は幅広く、20～40代以上の読者からの厚い支持を得てきた新鋭作家。

今作が待望の商業初単行本化作品。

男前なキャラクターからキュートな造形まで自在に描き分ける画力と、独特の世界観を軽妙なテンポとユーモアで包み込むストーリーテリングが魅力。

webザテレビジョンに記事掲載あり。

■著者SNS：峠本 X(https://x.com/twmt_info)

■新刊購入特典書店特典一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/314_1_0a5ce1c79eaaafc2db0afa0432596d3d.jpg?v=202510011056 ]詳細はこちら :https://x.com/bivycomic

【お問い合わせ先】

■Bivy comic

BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル

『ボーイズファン』

『spicomi（スピコミ）』

『NuPu（ヌプ）』

『MooiComics（モーイコミックス）』

上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。

「もっとBLが好きになる」

「刺激の、その先。」

「心も躰もひとつに交わる溺愛系」

「あなたの心を刺激する」

魅力的な作品をBL好きなあなたにお届けします。

- Bivy comic 公式X：https://twitter.com/bivycomic