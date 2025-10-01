恋と美学が反発し合う、ちぐはぐラブコメBL! 峠本『バニラの甘さを証明せよ』が10月1日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2025年10月1日にコミックス『バニラの甘さを証明せよ』（著：峠本）を発売いたします。
超絶美形×平凡っ子！「俺が見惚れるはずがない……のに…」
峠本『バニラの甘さを証明せよ』
綺麗なものが好きだ。だから、自分の顔が大好きだ。
でも――“平凡（バニラ）”なあいつから目が離せなくて……!?
超絶美形だが、かなり自己愛強めな蜂須賀祐樹（はちすかゆき）。
弟の巳稀（みき）が連れてきたド平凡顔の陽太（ひなた）には、興味ナシ！……のはずだった。
しかし、変質者に絡まれていた陽太を見過ごせず助けた日から、なぜか気になる存在へと変わっていく。
無防備でマイペース、ちょっぴり抜けてて、どこか危なっかしい。
距離が近づくたび、胸の奥が熱くなる。
気づけば祐樹の脳内は、陽太のことで頭がいっぱいに――…!!
■コミックス情報
Bivy comic
『バニラの甘さを証明せよ』
著者：峠本
発売日：2025年10月1日
価格 ：814円（税込）
判型 ：B6
ISBN：978-4-8236-0924-4
詳細：https://x.com/bivycomic
■著者情報
峠本（たわもと）
読者層は幅広く、20～40代以上の読者からの厚い支持を得てきた新鋭作家。
今作が待望の商業初単行本化作品。
男前なキャラクターからキュートな造形まで自在に描き分ける画力と、独特の世界観を軽妙なテンポとユーモアで包み込むストーリーテリングが魅力。
webザテレビジョンに記事掲載あり。
■著者SNS：峠本 X(https://x.com/twmt_info)
■新刊購入特典
書店特典一覧
■Bivy comic
BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル
『ボーイズファン』
『spicomi（スピコミ）』
『NuPu（ヌプ）』
『MooiComics（モーイコミックス）』
上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。
「もっとBLが好きになる」
「刺激の、その先。」
「心も躰もひとつに交わる溺愛系」
「あなたの心を刺激する」
魅力的な作品をBL好きなあなたにお届けします。
- Bivy comic 公式X：https://twitter.com/bivycomic