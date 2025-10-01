全国566名の応募から選ばれた4名と“りりぴ”が結成。小学生プリンセスアイドルグループ「ひめらぶ」誕生

株式会社エイチジェイ

株式会社エイチジェイは、“小学生姫ギャル”として小学生世代から絶大な人気を誇る、モデル・タレントとして活躍する『りりぴ』をセンターに迎えた小学生プリンセスアイドルグループ「ひめらぶ」の結成を発表しました。さらに、グループ初の楽曲となる1stシングル『100パーセントだいちゅっき』が2025年10月2日(木)より各配信サイトにてリリースされます。

ひめらぶとは？

「ひめらぶ」は小学生メンバー5名によるプリンセスアイドルグループです。各メンバーが「プリンセスカラー」を担当し、同世代の憧れを象徴する存在を目指します。

結成の背景

2025年8月に実施されたオーディションには全国から566名がエントリー。二次審査には320名が参加し、東京・大阪・福岡の3都市で開催されました。審査にはりりぴ本人も参加しました。メンバーの決定は厳正な審査の結果事務所が行いました。

最終歌唱審査には35名が進み、都内のレコーディングスタジオで歌声を披露。最終的にりりぴを含む5名が「ひめらぶ」のメンバーとして選出されました。

オーディションの様子は公式YouTubeにて公開しております。

”小学生”が注目を集めている理由

「ひめらぶ」の誕生は、近年加速する“小学生カルチャー”を象徴しています。SNSの普及により、小学生が自らファッションや音楽の世界に参入し、同世代へ発信する動きが広がっています。

さらに「ギャル」「姫ギャル」といったカルチャーは平成時代にブームとなったジャンルです。親世代が青春時代に体験したカルチャーを子どもと共有し、親子で一緒に楽しむことでリバイバルが起きています。こうした親子の共感とサポートが、小学生カルチャーを新しい形で急速に進化させています。

「ひめらぶ」は子どもたちの自己表現の場であると同時に、親子で楽しみながらカルチャーを共創していく存在として期待されています。

メンバー・グループ情報

◼︎YouTubeチャンネル

「ひめらぶ」公式

https://www.youtube.com/@himelove_official

◼︎ひめらぶ各種SNS

X：https://x.com/himelove_idol

Instagram：https://www.instagram.com/himelove_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@himelove_official

◼︎公式HP

https://himelove-official.com

りりぴ（シュガーピンク担当）

モデル・タレントとして活躍する小学生の間で今絶大な人気を誇る”小学生姫ギャル”。2014年7月21日生まれ。

▼本人コメント

「やっぴー(ハート)ぷりぷりぷりんせす～(ハート)姫アイドル(ハート)りりぴ(ハート)ちゅっ(ハート)

シュガーピンク担当ですっ(ハート)ずっと夢だったアイドル(ハート)

同じ夢をもったメンバーといっしょにアイドルできることがたのしみです(ハート)

可愛いぷりぷりぷりんせすな姫ギャルアイドルになりたいですっ(ハート)(ハート)」

Instagram：https://www.instagram.com/ririlove0721/

TikTok：https://www.tiktok.com/@riripi0721

YouTube：https://www.youtube.com/@RiripiChannel

碧井絢花（ミントグリーン担当）

福岡県出身。2016年6月7日生まれ。

▼本人コメント

「ミントプリンセス！にゃんにゃんにゃんにゃん

みんなをメロメロにしちゃうぞ

ミントグリーン担当の碧井あやなです💚

ずっとアイドルになりたかったので大好きなりりぴちゃんとひめらぶになれて、とってもとっても嬉しいです💚みんなに憧れを持たれる、素敵なプリンセスアイドルになりたいです💚」

Instagram：https://www.instagram.com/ayaxx.2016

TikTok：https://www.tiktok.com/@aya817174il

椎奈茉白（バニラホワイト担当）

東京都出身。2017年2月16日生まれ。

▼本人コメント

「はじめまして(ハート)あまーいバニラホワイト担当ひめらぶの妹 椎奈茉白です👑🪽

しろたんってよんでね(ハート)(ハート)大好きなりりぴと一緒に夢だったアイドルになれてとってもうれしいです ひめらぶのみんな可愛くて優しくて大好き(ハート)️

みんなのあこがれのアイドルになれるように歌もダンスも頑張ります(ハート)

応援よろしくおねがいします(ハート)️ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭*」

Instagram：https://www.instagram.com/mashiro._.iro

TikTok：https://www.tiktok.com/@mashiro._.iro

花谷環奈（ハニーイエロー担当）

神奈川県出身。2016年10月24日生まれ。

▼本人コメント

「花谷 環奈です。小学3年生です！サラサラの髪と笑顔がチャームポイントです。

趣味は、読書とお絵かきです。人見知りをせず、誰とでもすぐ仲良くなれる性格です♪

いつかステージで歌える日を夢見て、毎日コツコツ歌の練習を頑張ってきました。

メンバーに選ばれたときはびっくりしたけど、大好きなりりぴちゃんと一緒にアイドルになれて本当に嬉しいです。

小さな頃から、プリンセスのようなキラキラした世界に憧れてきました。

ここでしかできない素敵な経験を通して、同じ年代の子たちの憧れの存在になれるような、歌って踊れる姫アイドルを目指して頑張ります！」

X：https://x.com/kanna20161024

Instagram：https://www.instagram.com/kanna20161024/

夏目ラリッサ（ラベンダーパープル担当）

大阪府出身。2016年2月5日生まれ。

▼本人コメント

「👸Barbie大好き(ハート)生まれた時からLAヴィンテージのドレスを着て育った夏目ラリッサです(ハート)ラリッサはオンリーワンな物がだーいすき(ハート)ラリッサをみんなの大好きなオンリーワンにしてね🫶

👸生まれた時からフリフリプリンセスなお洋服ばっかり着てて今でも大好きなプリンセスをアイドルとしても出来るの嬉しいです(ハート)(ハート)

👸ラリッサは大好きなBarbieみたいなアイドルになりたいです(ハート)(ハート)(ハート)」

Instagram：https://www.instagram.com/jitan_larissa

TikTok：https://www.tiktok.com/@jitan_larissa

1stシングル「100パーセントだいちゅっき」

プリンセスアイドル「ひめらぶ」のデビュー楽曲『100パーセントだいちゅっき』は、しなこや竹下★︎パラダイスの作品で知られる「NOVECHIKA」と、二度のレコード大賞受賞歴を持つ「TETTA」がタッグを組んで制作。プリンセス感あふれるハチャメチャソングで、中毒性のあるキャッチーなサビとキュートすぎる振り付けが魅力です。

「ようこそ、ぷりぷりプリンセスの世界へ…！」

詳細情報

タイトル：『100パーセントだいちゅっき』

リリース日：2025年10月2日（木） Digital Release

配信サイト：https://linkco.re/HyBHC27m

今後の活動

「ひめらぶ」の初お披露目は、2025年10月12日（日）に開催される「TGC KIDS フェス KITAKYUSHU 2025」です。今後はYouTubeやSNSでの発信に加え、全国のイベント出演やオリジナル楽曲の展開を予定しています。

お披露目ライブ情報

【TGC KIDS フェス KITAKYUSHU 2025】

開催日時：2025年10月12日（日）※2部制

1部：開場10:00 / 開演11:00 / 終演13:00（予定）

2部：開場14:30 / 開演15:30 / 終演17:30（予定）

会場：西日本総合展示場新館

公式サイト：https://tgckidsfes.com/kitakyushu2025/

チケット：

※先着販売、売り切れ次第販売終了

※3歳以上はチケットが必要です

【全席】一般：5,000円（税込）

【一般販売】2025年08月30日（土）12:00 ～ 10月11日（土）23:59 ※先着

配信：TGC KIDS 公式YouTube

GUEST：KOGYARU、しなこ、HIMAWARIちゃんねる ※50音順

MC：竹下☆ぱらだいす

ステージ内容：ファッションショー、GUESTライブ、パートナーステージ 他

主催：TGC KIDS フェス実行委員会

公式メディア：girlswalker

東京ガールズコレクション

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

TGC KIDS フェス

α世代の新感覚KIDSフェス！

東京ガールズコレクションがプロデュースするKIDSの夢が叶う、KIDSの憧れが集う、KIDSの為のフェス。SNSを中心としてオンライン上でいつでもエンターテインメントにアクセスできるようになった今こそ、オフライン上でエンターテインメントを感じられる新しい体験の場を創造します。

＞公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/tgckidsfes_official/

YouTube：https://www.youtube.com/@tgckidsofficial

ハッシュタグ：#TGCKIDSフェス

■会社概要

社名：株式会社エイチジェイ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

