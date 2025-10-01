広告コミュニケーションの最適化を目指す、デジタル専業エージェンシー「株式会社SEデジタル」設立

株式会社産業経済新聞社

株式会社サンケイアイ（本社：東京都港区、産経新聞グループ）と株式会社CEESAW（本社：東京都千代田区）は、デジタル広告領域における専門性と営業基盤を融合し、広告DXを加速させるべく、合弁会社「株式会社SEデジタル」を2025年10月1日付で設立いたしました。本合弁会社は、新聞折込広告で培った信頼と実績に加え、CEESAWの高度なデジタル広告運用ノウハウを融合することで、広告コミュニケーションの最適化と、意義のある広告投資をご支援してまいります。

《会社概要》

会社名 株式会社SEデジタル

設立日 2025年10月1日

所在地 東京都港区芝浦4丁目9-25 芝浦スクエアビル3階（株式会社サンケイアイ内）

資本金 2,000万円

代表取締役社長 梅本祥二

《事業内容》

・ウェブ広告の企画・配信・運用・レポート（リスティング、SNS、プログラマティック等）

・メディアバイイング（リスティング・SNS・プログラマティック）

・キャンペーン企画・ブランディング支援

・データ分析に基づく戦略立案

・マーケティングツールの運用・販売・導入支援

・ホームページ・ランディングページ（LP）制作

・ウェブ広告素材の制作（バナー・動画等）

・デジタルサイネージ・コンテンツ運用支援

《今後の展望》

株式会社SEデジタルは、サンケイアイグループ初のデジタル専業エージェンシーとして、グループ間のシナジーを活かし、オフラインとオンラインの垣根を超えた統合プランニングをはじめ、クリエイティブ・データ分析機能の内製化、さらにはグループ全体の広告DX統括機能への進化を視野に入れ、広告業界での象徴的存在を目指します。