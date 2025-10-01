「シャンピニオンの魔女」TVアニメ放送目前！「学園アリス」など、樋口橘作品全話無料キャンペーン！マンガParkで 10/1(水)から！

株式会社白泉社(C)樋口橘／白泉社

株式会社白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ・マンガ Park では、『シャンピニオンの魔

女』(樋口橘)の TV アニメ放送目前を記念して、『シャンピニオンの魔女』『学園アリス』など樋口

橘の大人気作品を全話無料で配信するキャンペーンを実施いたします。

『シャンピニオンの魔女』は、マンガ Park にて大好評連載中の、樋口橘による恋と冒険と感動の魔法ファンタジー。2026 年 1 月から TV アニメが TBS ほかにて放送開始いたします！

ぜひこの機会に、大人気作を読んで樋口ワールドにひたってみてください。

TV アニメ「シャンピニオンの魔女」公式サイト：https://champignon-pr.com/(https://champignon-pr.com/)

特集期間：10/1(水)～10/31(金)

詳細はマンガParkアプリをチェック！

https://manga-park.go.link/hdgHO

＼樋口橘大人気 4 作品が全話無料!!／

(C)樋口橘／白泉社「シャンピニオンの魔女」樋口橘

黒い森に棲むルーナは、人々に黒魔女として恐れられています。というのも、ルーナが話したり・触れたり・歩いたりした場所には『毒キノコ』が生えてしまうから。街の人たちは彼女を「シャンピニオン（きのこ）の魔女」と呼びました。そんな人の温もりを知らないルーナが、初めての恋をして…? 恋と冒険と感動の魔法ファンタジー開幕！

(C)樋口橘／白泉社「学園アリス」樋口橘

田舎町で育った蜜柑と蛍は大の親友。なのに蛍は突然都会の学校に転校してしまう…。蛍を追って“アリス学園”に辿り着いた蜜柑。そこは、特別な天才しか入れない超エリート校だった!?

(C)樋口橘／白泉社「歌劇の国のアリス」樋口橘

アリスと呼ばれる不思議な能力を持つ人々が舞台を彩る「アリス歌劇団」が一般人生徒を募集!? 幼い頃アリス学園に連れ去られた兄に会う為に、安藤星は歌劇団入りを目指して「アリス音楽学校」へ入学する。そこで出会った四之宮遠麻の重大な秘密を知ってしまい…!?

(C)樋口橘／白泉社「M と N の肖像」樋口橘

迷える子羊・みつると夏彦。“穏やかな学園生活を死守したい”という共通の願いを抱く 2 人は高校で同じクラスに。だが、ふとした事件でお互いの「もうひとつの顔」を知ってしまった 2 人に、奇妙な友情が芽生えて…!?

詳細はマンガ Park アプリをチェック！

【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降

・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app

・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)

・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park(https://manga-park.com/app)

