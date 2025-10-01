『おいしい漢方365』シリーズ累計8万部突破！京王線に記念ポスター登場。2025年10月1日～11月30日の期間

株式会社世界文化ホールディングス

株式会社世界文化社は、『おいしい漢方365』シリーズ累計8万部突破記念して、京王線のドア横ポスターを、2025年10月1日～11月30日の期間掲出します。本広告のQRコードからは、秋冬にぴったり！『おいしい漢方365』無料公開レシピを閲覧することが可能です。ぜひ、京王本線に乗車した際には、上記ポスターを探してみてください。（リリースの画像にはQRコードはありません）

◆対象書店限定 『おいしい漢方 365』フリーペーパー配布

京王本線沿線および近隣路線の一部書店にて「『おいしい漢方365』特別フリーペーパー」を無料で配布しています。ぜひ、書店店頭で『おいしい漢方365』を見つけてみてください。

◆ 累計8万部突破『おいしい漢方365』シリーズとは？

詳細を見る :https://www.sekaibunka.com/news/cat2/151.html

第1弾『1日ひとつ、疲れが消える おいしい漢方365』

累計8万部突破の大人気シリーズ第1弾。SNSで人気の漢方アドバイザー・久保奈穂実先生が提案する、日常に取り入れやすい薬膳＆セルフケアの実用書です。身近な食材を使った113の養生レシピと、ツボ押しや生活習慣の工夫など252のセルフケア法を収録。例えばスープやドリンクで冷えや乾燥を和らげ、心身をやさしく整える知恵が満載です。無理なく続けられる工夫が随所にあり、毎日の暮らしに寄り添いながら"疲れを癒す新習慣"を後押ししてくれる一冊です。

- 発売日：2023年4月22日（土）- 定価：1,760円（税込）- 著者：久保奈穂実仕様：四六変/320ページ- 発行：株式会社世界文化社- https://books.sekaibunka.com/book/b10102681.html- https://amzn.asia/d/9rvIJPn

第2弾『おいしい漢方365 いたわりスープとごほうびドリンク』

第1弾の反響を受け、スープとドリンクのレシピに特化しつつ、食材の効能をさらに詳しく解説したシリーズ第2弾。スーパーで買える身近な食材だけで作れるレシピを127紹介し、毎日の食卓で無理なく薬膳を楽しめます。液体の料理は胃にやさしく消化吸収も良いため、疲れや不調を感じるときにぴったり。さらに、季節に合ったツボやアロマの情報も収録し、食事＋セルフケアで体を整える知恵が満載。誰でも気軽に取り入れられる一冊です。

◆著者 久保奈穂実（くぼ・なおみ）／なおみん

- 発売日：2024年6月27日 (木）- 定価：1,870円 (税込)- 著者：久保奈穂実- 仕様：四六変/320ページ- 発行：株式会社世界文化社- https://books.sekaibunka.com/book/b10103620.html- https://amzn.asia/d/4s8k9h1

国際中医薬膳管理師。漢方アドバイザー。成城漢方たまりで年間約2000 人の漢方相談・薬膳講師を行う。女子美術大学造形科卒業。芸能・音楽活動を行い、ハードな生活で身体のバランスを崩す。漢方薬に助けられた経験から興味を持ち、イスクラ中医薬研修塾にて中医学を学ぶ。SNS にて発信するやさしい養生知識や、カンタン薬膳レシピが大人気。総フォロワー約15万人。

★ X（@naominkubo)

★ Instagram（@naomin_yakuzen）

★ 成城漢方たまり https://tamarikanpo.com/store/