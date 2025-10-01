SNS映え必至！「肉タヌーンティー」が秋限定バージョンで登場！　豪華3種の肉寿司が食べ放題付きで10月3日(金)スタート

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する「やきにく山笑ふ」は、大好評の豪華3種肉寿司の食べ放題が付いた、秋限定の新商品「秋の肉タヌーンティー」の販売を10月3日(金)から発売開始いたします。

■肉寿司の豪華3種の食べ放題付き、秋野菜と楽しむ「秋の肉タヌーンティー」が新登場

「やきにく 山笑ふ」で話題の“肉をアフタヌーンティーのように楽しむ”新感覚メニュー「肉タヌーンティー」に、秋だけの特別コースが登場します。

ティースタンド上段に美しく並ぶのは、旬の秋野菜を使ったチーズチヂミや彩りナムル、濃厚な和牛テリーヌ。

そして下段には、肉ブーケ仕立ての上タン塩をはじめ、柚子胡椒リブロースステーキやホルモン・ハラミ・ロース・など厳選肉の贅沢なラインナップです。タンの肉ブーケは秋限定のもみじおろし×ポン酢でさっぱりとした味わいをお楽しみください。

さらに大好評の「豪華3種の肉寿司食べ放題」もセットになった、肉好きにはたまらない“映えて、食べて、大満足”の特別コースです。

飲み放題や記念日にぴったりのホールケーキも追加可能です。

デート、女子会、家族の集まりまで、幅広いシーンで楽しめる秋限定の「肉タヌーンティー」で、贅沢な時間をお過ごしください。

上段：エリンギとしめじのナムル、秋野菜のチーズチヂミ、キムチ、和牛のテリーヌ下段：ホルモン（シマチョウ）、タンの肉ブーケ、ハラミ、ロース、柚子胡椒のリブロースステーキ別皿：肉寿司豪華3種食べ放題（炙り肉寿司、タン、肉軍艦）別皿：きのこと胡麻だれの冷麺別皿：豆腐アイス

商品概要

●商品名/価格：豪華3種の肉寿司食べ放題付き！「秋の肉タヌーンティー」 \8,030(税込)

●販売期間/販売時間：10月3日(金)～ ディナータイムのみのご提供

●ご利用可能人数：2名様以上～※1名様のご予約不可

●注意事項：前日までの事前ご予約制となります。

●ご予約URL：https://x.gd/FlNKg

■「やきにく山笑ふ」とは

心地の良い空間を演出し“くつろぎ”と共に、厳選した上質なお肉をご提供するやきにく屋です。国内に3店舗を構えるしゃぶしゃぶ 山笑ふの“一人一鍋”を継承して、“一人一台の無煙ロースター”のお席をご用意しています。春をあらわす季語である、店名の「山笑ふ」は、ふつふつとたぎりながら芽吹く様子を表現しています。

Instagram： https://www.instagram.com/yakiniku_yamawarau.jp/

公式HP：https://www.yamawarau-flavorworks.com/yakiniku-yamawarau-home

オンラインショップ： https://baycrewsfoodmarche.jp/collections/yamawarau

【店舗情報】

住所：東京都渋谷区神宮前4-9-4 1F

TEL：03-6721-1323

営業時間：ランチ11:00～15:30(L.O.15:00)／ディナー17:30～22:00(L.O.21:00)

■会社概要

〈株式会社ベイクルーズ〉

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役CEO ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、

飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社LADUREE JAPON、

株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA,Inc.

HP ：http://www.baycrews.co.jp/

展開飲食ブランド ：J.S. PANCAKE CAFE、J.S. BURGERS CAFE、J.S. FOODIES、

LUKE’S LOBSTER、RITUEL、BOUL‘ANGE、FLIPPER’S、CITYSHOP、

しゃぶしゃぶ 山笑ふ、Roasted COFFEE LABORATORY、eggslut、

咖喱屋ボングー、RITUEL CAFE、おむすび ごっつ食べなはれ、

お弁当 ごっつ食べなはれ、Butter、やきにく 山笑ふ、

THE STAND fool so good(s)、J.S. BURGERS Jr.

オンラインショップ：BAYCREW’S FOOD MARCHE https://baycrewsfoodmarche.jp/