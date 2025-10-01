今年の秋冬は、ナッツの女王“ピスタチオ”に注目！「香るトッポ＜ピスタチオ＆ストロベリー＞新登場　10月7日(火)より全国発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は、「香るトッポ＜ピスタチオ＆ストロベリー＞を10月7日(火)より発売します。本商品は、苺香るプレッツェルに、風味豊かなピスタチオのコク深い味わいと、苺のほんのりとした甘酸っぱさを楽しめるチョコレートを最後までたっぷり閉じ込めました。

「ナッツの女王」とも呼ばれるピスタチオは、近年スイーツ需要を筆頭に輸入が急増しており、その鮮やかな緑色と濃厚な風味が人気を博し、一過性のトレンドから、優雅なフレーバーのスタンダードとして定着しつつあります。さらに、トッポブランドにおいても、ピスタチオは近年の期間限定商品では一番人気＊のフレーバーです。

チョコとプレッツェルから感じる苺の甘酸っぱさが、ピスタチオのコク深い味わいを引き立てた大人向けのちょっぴり贅沢な味わいをぜひお楽しみください。

＊SRI+データ 2022年以降推計販売金額（トッポブランド新製品各発売後1週間比較）

【香るトッポ＜ピスタチオ＆ストロベリー＞ 商品特長】

・チョコとプレッツェルから感じる苺の甘酸っぱさが、ピスタチオのコク深い味わいを引き立てたちょっぴり贅沢な味わいをお楽しみください。

・チョコとプレッツェルから感じる苺の甘酸っぱさが、ピスタチオのコク深い味わいを引き立てたちょっぴり贅沢な味わいをお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2525_1_30f807d0b9254e354d6bf021db6ed953.jpg?v=202510011026 ]

