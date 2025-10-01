10年ぶりに再演！　戦後80年に送る感動の劇団代表作　NPO法人劇団サードクォーター『昭和の絵本』チケット発売中

ロングランプランニング株式会社

NPO法人劇団サードクォーター主催、『昭和の絵本』が2025年12月6日(土)に彩の国さいたま芸術劇場 小ホール（埼玉県さいたま市中央区上峰３丁目１５－１）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :https://www.confetti-web.com/@/TQ35_shouwanoehon

公式サイト

https://www.tqtqtq.org/

NPO法人劇団サードクォーターは、劇団創立35周年・戦後80周年を記念し、劇団の代表作である舞台公演「昭和の絵本」を2025年12月6日(土)に彩の国さいたま芸術劇場にて上演します。

2015年の前回公演から10年ぶりの再演となる本作は、劇団員とオーディションで選ばれた精鋭キャストが、激動の時代を生き抜いた人々の魂の叫びを鮮やかに描き出し、観客の心に深く響く人間ドラマを届けます。

あらすじ

空を飛んで、サ・ヨ・ウ・ナ・ラ

青い空に憧れ、特攻隊に志願した4人の青年たち──

秀才のハジメ、心優しいショウイチ、その弟で一途なカズユキ、自由奔放なマサル。戦火が激しくなる中、避難民や病を抱える少女ムツミとの出会いを通して、生きる意味と戦争の意味を問い直されていく。上官の命令で家族や愛する人へ遺書を認める彼らは、次第に恐れや葛藤に揺れ動く。

平和への祈りと共に、終戦80年の節目にこの時代の物語を再び描く、劇団サードクォーターの代表作。

特定非営利活動法人劇団サードクォーターとは

埼玉県さいたま市を拠点に演劇の上演、教育機関への表現指導、演劇を通して表現方法を学ぶワークショップを行う地元密着劇団。

1990年の創立、2016年NPO法人化。現代劇や朗読劇、民話劇を中心に、心を豊かにする上質な作品を上演している。

「演劇で地元を豊かにするプロジェクト」と称して、

「観る（演劇上演）」

「体験する（ワークショップ開催）」

「次世代育成のお手伝い（幼稚園公演）」

「地元貢献（地元イベント参加）」

という4つの活動を中心に行う。

過去公演より

公演概要

戦後80周年・劇団創立35周年記念公演「昭和の絵本」

公演期間：2025年12月6日 (土) 11時00分/17時00分（全２回）※上演時間：120分

会場：彩の国さいたま芸術劇場 小ホール（埼玉県さいたま市中央区上峰３丁目１５－１）

■出演者

大神田規允・聡美杏・榎本淳・古瀬弘希・吉田靖葉・鈴木潤・広田幸恵・松田美月

西澤雅志・鎌田廉・鈴木里空・三田村百子・杏・雅史・鈴木えりか・新井彩菜・大洞志保・小澤千佳子・宮下まり・北澤園枝

■スタッフ

脚本：仁野矩杜・聡美 杏

演出：大神田 潔

■チケット料金（全席自由・税込）

一般：3,000円

高校生以下：2,000円

特典付き前売：5,500円 （オリジナルTシャツ付き）

＜カンフェティ限定・1,000円割引！＞

一般3,000円 → カンフェティ席 2,000円！

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com