＜スナイデル＞創業 200 周年のCLARKSと20 周年を迎えた SNIDELの初コラボレーションアイテム発売！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、フットウェアブランド「CLARKS 」とのコラボレーションアイテムを9月29日(月)12:00(正午)よりオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STOREアプリにて公開、10月1日(水)より全国店舗販売を開始いたします。(■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com / ■MASH STOREアプリ）

SNIDEL×CLARKS

■アイテム紹介

■ 【SNIDEL/CLARKS】Torhill Bee/トーヒルビー

価格:23,100(税込)

カラー:BLK

サイズ:22.5-24.5cm

CLARKSのアイコンであるWallabee(ワラビー)のアッパーに、90年代に誕生したBig Gripper (ビッググリッパー) のチャンキーソールを組み合わせた、30年前と変わらぬ新鮮で個性的なデザインが人気のモデル。

今回のコラボレーションでは、定番のスエード素材ではなくあえて表情のあるスムースレザーをセレクト。

SNIDELの20 周年を記念したメタルロゴチャームや、インソールのダブルネームが華やかなアクセントになり、 足元をさらに魅力的に彩ります。遊び心のあるベロア素材と、質感のコントラストの効いた 2 種類のシューレースをカスタムすることで、 CLARKS のアイコニックなシルエットと SNIDEL らしさが共存した特別な一足。ダブルネームが施され ※、※ 見た目にもインパクトを与える SHOES BOX は開封する瞬間から特別な気分になれるデザインです。

(全て税込価格表記)

■販売について

全国店頭発売日：10月1日(水)

・SNIDEL全国店舗（ http://snidel.com/Page/shoplist.aspx ）

・SNIDELオフィシャルオンラインストア（ http://www.snidel.com ）

・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/ )

・MASH STOREアプリ

■「CLARKS(クラークス) 」について

クラフツマンシップが生む、快適さと普遍のスタイル「Clarks」は、クラークスが誇る熟練のクラフツマンシップと革新的なテクノロジーを融合し、スタイリッシュでありながらも快適な履き心地を実現するコレクション。

シンプルで洗練されたデザインは、どんなスタイルにもフィットする普遍的な魅力を備え、時代やトレンドを超えて愛されています。日常のあらゆるシーンに寄り添う豊富なバリエーションで、毎日に上質な一足を提案します。



■SNIDEL（スナイデル）について

2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）

■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/

■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/