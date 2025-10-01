【to/one(トーン)】ケーキボックスをイメージしたホリデーコレクションが今年も登場！思わず目がとまる限定アイテムが勢揃い！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が展開する、ナチュラル＆オーガニックメイクアップブランド「to/one（トーン)」は、2025年11月1日(土)より、2025 Holiday Collectionを全国のto/one取り扱い店舗および各WEBサイトにて発売いたします。また、発売に先駆け2025年10月15日(水)よりto/one 公式WEBサイトにて先行予約を受け付けます。

Heavenly Sweets

それはおとぎ話で憧れたような、子供の時に描いたような。

ドレープが揺れるクリーム、甘くとろけるフロスティング、色とりどりのアイシング。

夢とときめきでデコレートされたスイーツのファンタジーを

一年でもっとも世界が輝く季節のコスメに映し出して。

とろける質感。花弁のような色彩。砂糖菓子のような煌めき。

ふっと、思わず目がとまる。そっと、触れてみたくなる。

物語の世界に飛びこんだような高揚感で

肌を満たし面差しを彩る、夢心地なスイートホリデー

トーン ヘブンリー スイーツボックス

シュガーな輝きのアイパレットや自在にメイクできる

マルチパレットをメルティなリップバームとボックスイン

トーン ヘブンリー スイーツボックス

限定3種 \4,950（税込）

光を受けて幻想的に瞬くパールをふんだんに配合したシマリングカラーをセットした２つのアイパレット。シマー、グロウ、フォギー、マットと４種の質感の異なるクリームカラーが楽しめ、ハイライトやチーク、リップにアイカラーと自由に使えるマルチパレット。個性豊かな３つのスペシャルなパレットに、とろけるようなテクスチャーで唇を彩るリップバームを合わせた今だけの限定キット。とろりとクリームがメルトするロマンティックなスイーツボックスは親しい友人や自分へのギフトにも贈りたくなるデザインです。

Sugary Dream＆Fluffy Charm

［ペタル フロート アイパレット EX06］

シュガーフロストのように繊細に瞬くスイーツカラーパレット。

ラベンダーやコーラル、ニュアンスフルなブラウンの濃淡がまなざしに深みをオン

［ペタル メルティング バーム EX01］

唇をゆるりと色付けるメルティなリップバーム。

表情に艶やかな高揚感を添えるジェリーコーラル

Like a Fairytale＆Salted Toffee

［ペタル フロート アイパレット EX07］

多面的にゆらめくパールが幻想的なヌードグロウパレット。

奥行きのある煌めきで目元をセンシュアルに彩る

［ペタル メルティング バーム EX02］

とろける質感で唇に溶け込むリップバーム。

低温な色合いがこっくりモダンなトフィーブラウン

Midnight Fantasy ＆Full of Sweet

［ペタル フロート メルティング パレット EX01］

ハイライトやリップ、チーク、アイカラーにも使える質感違いの４色をイン。

可愛さも大人っぽさも甘やかさも、自在にメイクできるマルチパレット

［ペタル メルティング バーム EX03］

チャーミングなうるみをもたらすリップバーム。

品よく色っぽいモーブニュアンスピンク

トーン ペタル ブルーミング グロス

ワンストロークでぷるんと唇をフォルミングする人気のグロスに

輝きがスパークルする限定カラーが登場

トーン ペタル ブルーミング グロス

限定 2色 \2,750（税込）

ひと塗りで理想のうるおいツヤとボリュームリップに色づく人気の「ペタル ブルーミング グロス」に、ホリデーらしい華やかな限定カラーが登場。レッドやイエロー、バイオレットなど魅惑的な光をリフレクトするパールを散りばめた色が唇を鮮やかにプランプアップ*¹。手のひらにのる、小さなスイーツボックスに収まる姿も愛らしい一品です。

*¹ メイクアップ効果による

［EX10 Berry Glace］

熟れた果実のようなジューシィ色に

パールが華やかに瞬くスパークリングベリー

［EX11 Glow Drop］

シュガーフロストのように多面的に虹彩する

パールが煌めくキャンディピンク

トーン ヘブンリー スイーツ ベースメイク ボックス

ベースメイクの仕上がりを高める人気の４色パレットに

透明感をブーストするフェイスパウダーを一箱にイン

トーン ヘブンリー スイーツ ベースメイク ボックス

限定1種 \5,500（税込)

ベースメイクの仕上がりをカスタムし、ワンランク上の肌に仕立てるコンシーラーパレット「ペタル フロート フローレス タッチ」と肌にきらめきを添えるホリデーらしいフェイスパウダーをセットに。洗練ツヤをもたらすベージュグロウのハイライト、混ぜても単色でも使えて肌悩みをカバーアップする２色のコントロールカラーとコンシーラーをパレットイン 。ベースメイクを格上げするベストセラーアイテムに、肌に透明感と輝きで満たすラベンダーカラーのフェイスパウダーを組み合わせて。どんなスキントーンにもなじみ、パーティシーズンの肌に艶やかな印象を宿すセットです。

［ペタル フロート フローレス タッチ 01］

ライブリーな肌印象をもたらすハイライトと２色のコントロールカラー、

気になるポイントカバーに最適なコンシーラーをセットしたカスタムベースパレット

［ルミナス ヴェール フェイスパウダー EX02］

溶け込むように肌になじみ、透明感とデリケートな煌めきをオン。

澄んだ肌トーンに整えるシマリングラベンダーの限定ルースパウダー

トーン ドリーム フローラ ブースター セラム

美肌のポテンシャルを引き上げる、花と発酵とサイエンスの恵みを

丁寧に閉じ込めたスター美容液が限定デザインでお目見え

トーン ドリーム フローラ ブースター セラム

限定1種 55mL \4,180（税込)

トーンのアイデンディティでもある花の恵みに、発酵とサイエンスの力を掛け合わせた高機能スキンケア“フローラ シリーズ” 。美肌のポテンシャルを目覚めさせるスター美容液「ドリーム フローラ ブースター セラム」が限定デザインで登場。すこやかな肌へと導くナイアシンアミド8%に加え、フローラエキス*²や発酵液*³、厳選したサイエンス成分*⁴など57種の美容成分が、独自のイオンジェルによって洗顔後すぐの肌をすみずみまで満たすパワフルなブースター美容液。もっちりさらりとした後肌に仕上げつつ、5種のヒト型セラミド*⁵を内包したセラミドナノカプセルがうるおいを長時間サポート。

リラクシーなフラワリングリトリートの香りと共に特別なシーズンの肌と心に磨きをかける一品です。

*² シャクヤク根エキス、セイヨウノコギリソウエキス、ドクダミエキス（すべて整肌）

*³サッカロミセス／ハトムギ種子発酵液、乳酸桿菌/ハイビスカス花発酵液（すべて整肌）

*⁴アゼロイルジグリシンK（整肌）

*⁵セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP（すべて整肌）

発売情報

予約開始：2025年10月15日(水) 10:00

Web：to/one

発売開始：2025年11月1日(土) ※Webは10:00～

Web：to/one｜Cosme Kitchen｜Biople｜ZOZOCOSME｜USAGI ONLINE｜Rakuten Fashion｜to/one 楽天市場｜MASH STORE｜@cosme SHOPPING

店舗：Cosme Kitchen｜Biople｜@cosme TOKYO｜@cosme STORE 金沢フォーラス店 ｜@cosme STORE TSUTAYA札幌美しが丘店｜@cosme STORE TSUTAYA熊本三年坂店

to/one(トーン)とは

to/oneは目に見える美しさだけではなく、 素肌や心の美しさをも引き出すナチュラル&オーガニック のトータルビューティーブランド。 潤いを抱き込み、 モロッコの砂漠を生き抜くウチワサボテンのオイル*¹と、美しく咲く花々のエッセンスを惜しみなく使用しています。

(*¹オプンチアフィクスインジカ種子油。 オーガニック認証「USDA」・「ECOCERT」W取得。)

公式WEB STORE： https://toonecosmetics.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/toonecosmetics/

公式LINE： https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=toone