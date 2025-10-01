Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2025年10月22日（水）～10月24日（金）に幕張メッセで開催される、情報セキュリティに関する製品 / 技術 / サービスが一堂に会する専門展「第15回 情報セキュリティEXPO 秋」に出展いたします。

当日は、弊社開発商品について実機によるデモンストレーションを行うほか、お客様のご相談に営業・技術担当がお応えいたします。

ご来場の際は、ぜひお立ち寄りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

「第15回 情報セキュリティEXPO 秋」公式Webサイト

https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/lp-itweek-3.html

■ 主な展示内容

〇クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」

https://www.skyseaclientview.net/

〇営業名刺管理「SKYPCE」

https://www.skypce.net/

〇シンクライアントシステム「SKYDIV Desktop Client」

https://www.skydiv.jp/

〇小売・物流DX

〇生成AIコンサルティングサービス

〇UIテスト自動化「SKYATT（スカイアット）」

■ 出展ブースのご案内（小間番号）

幕張メッセ 3ホール A9-62

■ 商談コーナーのご案内

商談コーナーでは、製品・サービスの導入に関するご相談に、営業・技術担当が対応させていただきます。事前にご来場日時やご質問内容などをお知らせいただければ、よりスムーズなご案内が可能です。ご予約は下記フォームからお申し込みください。

「第15回 情報セキュリティEXPO 秋」Ｓｋｙ株式会社 商品説明事前予約フォーム

https://reg.skygroup.jp/s/ist2025/

■ 来場登録

※ご入場に必要な事前の来場登録は、下記Webサイトから行っていただけます。

「第15回 情報セキュリティEXPO 秋」公式Webサイト

https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/lp-itweek-3.html

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

- SKYSEA、SKYSEA Client View、SKYPCE、SKYDIV、SKYDIV Desktop Client および SKYATT は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。- その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。