「第15回 情報セキュリティEXPO 秋」に出展いたします
Ｓｋｙ株式会社は、2025年10月22日（水）～10月24日（金）に幕張メッセで開催される、情報セキュリティに関する製品 / 技術 / サービスが一堂に会する専門展「第15回 情報セキュリティEXPO 秋」に出展いたします。
当日は、弊社開発商品について実機によるデモンストレーションを行うほか、お客様のご相談に営業・技術担当がお応えいたします。
ご来場の際は、ぜひお立ち寄りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
「第15回 情報セキュリティEXPO 秋」公式Webサイト
https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/lp-itweek-3.html
■ 主な展示内容
〇クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」
https://www.skyseaclientview.net/
〇営業名刺管理「SKYPCE」
https://www.skypce.net/
〇シンクライアントシステム「SKYDIV Desktop Client」
https://www.skydiv.jp/
〇小売・物流DX
〇生成AIコンサルティングサービス
〇UIテスト自動化「SKYATT（スカイアット）」
■ 出展ブースのご案内（小間番号）
幕張メッセ 3ホール A9-62
■ 商談コーナーのご案内
商談コーナーでは、製品・サービスの導入に関するご相談に、営業・技術担当が対応させていただきます。事前にご来場日時やご質問内容などをお知らせいただければ、よりスムーズなご案内が可能です。ご予約は下記フォームからお申し込みください。
「第15回 情報セキュリティEXPO 秋」Ｓｋｙ株式会社 商品説明事前予約フォーム
https://reg.skygroup.jp/s/ist2025/
■ 来場登録
※ご入場に必要な事前の来場登録は、下記Webサイトから行っていただけます。
Ｓｋｙ株式会社 Webサイト
https://www.skygroup.jp/
