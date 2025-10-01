管理機能付ギガビットレイヤ2 スイッチ「FXC5718」を発売

FXC株式会社

FXC株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役社長：谷輪 重之）は、管理機能付ギガビットレイヤ2 スイッチ「FXC5718」の受注を2025年10月1日(水)より開始します。

FXC5718は10/100/1000Mbps RJ45ポートを16基と独立したSFPスロットを2基備えたギガビットL2スイッチです。万が一の障害発生時にもリンク状態の検知・切り替えを行うULPP/ULSM機能を搭載。スイッチ単体でリンクの冗長化を実現します。

また、CLI、WebGUIによる柔軟な管理が可能で、学校、自治体、ホテル、オフィスならびにキャンパスのネットワークにおけるアクセス要件を満たします。

■製品型番と標準価格

・FXC5718 ：\ 92,000（税別）

■受注開始日 2025年 10月1日(水)

■出荷開始日 2025年 10月1日(水)

■製品情報

・FXC5718 : https://www.fxc.jp/products/switch/fxc5718/

■製品特長

・ジャンボフレームに対応

・8K 個のMACアドレスエントリーを対応

・STP（IEEE802.1D準拠）、RSTP（802.1w準拠）、MSTP（802.1s準拠）に対応

・StaticLAG及び、LACPを用いたリンクアグリゲーションをサポート

・ポートベース VLAN, IEEE802.1Q VLAN、Voice VLAN 、Q-in-Q(double tagging)機能に対応

・各ポートで8段階の802.1p /DSCP /TOSのQoSに対応

・IEEE 802.3x (Full Duplex)とバックプレッシャ(Half Duplex)の各フローコントロール機能を搭載

・ループ検知/遮断機能に対応

・IEEE 802.1x セキュリティ機能に合わせVLAN登録及びゲストVLANに対応

・STP（IEEE802.1D準拠）、RSTP（802.1w準拠）、MSTP（802.1s準拠）

・ACL機能でL2 ～ L4 のパケットコントロールに対応

・IPマルチキャストのIGMP スヌーピング機能により、マルチキャスト・データを制限し、最適なパフォーマンスを確保

・ブロードキャスト/マルチキャスト/ユニキャスト ストームコントロール対応

・ARPインスペクション、IPソースガードに対応

・RMON 1,2,3,9に対応

・テキストベースの設定ファイルのダウンロード/アップロードに対応

・DHCP クライアント / DHCP オプション 82 リレー / DHCP スヌーピングに対応

・省エネ IEEE802.3az準拠 EEEパワーマネジメント及び、グリーンイーサネット対応

・Web GUI及び、CLI (Console Port, Telnet, SSH) をサポート

・RoHS2.0 指令に準拠