管理機能付ギガビットレイヤ2 スイッチ「FXC5718」を発売
FXC株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役社長：谷輪 重之）は、管理機能付ギガビットレイヤ2 スイッチ「FXC5718」の受注を2025年10月1日(水)より開始します。
FXC5718は10/100/1000Mbps RJ45ポートを16基と独立したSFPスロットを2基備えたギガビットL2スイッチです。万が一の障害発生時にもリンク状態の検知・切り替えを行うULPP/ULSM機能を搭載。スイッチ単体でリンクの冗長化を実現します。
また、CLI、WebGUIによる柔軟な管理が可能で、学校、自治体、ホテル、オフィスならびにキャンパスのネットワークにおけるアクセス要件を満たします。
■製品型番と標準価格
・FXC5718 ：\ 92,000（税別）
■受注開始日 2025年 10月1日(水)
■出荷開始日 2025年 10月1日(水)
■製品情報
・FXC5718 : https://www.fxc.jp/products/switch/fxc5718/
■製品特長
・ジャンボフレームに対応
・8K 個のMACアドレスエントリーを対応
・STP（IEEE802.1D準拠）、RSTP（802.1w準拠）、MSTP（802.1s準拠）に対応
・StaticLAG及び、LACPを用いたリンクアグリゲーションをサポート
・ポートベース VLAN, IEEE802.1Q VLAN、Voice VLAN 、Q-in-Q(double tagging)機能に対応
・各ポートで8段階の802.1p /DSCP /TOSのQoSに対応
・IEEE 802.3x (Full Duplex)とバックプレッシャ(Half Duplex)の各フローコントロール機能を搭載
・ループ検知/遮断機能に対応
・IEEE 802.1x セキュリティ機能に合わせVLAN登録及びゲストVLANに対応
・ACL機能でL2 ～ L4 のパケットコントロールに対応
・IPマルチキャストのIGMP スヌーピング機能により、マルチキャスト・データを制限し、最適なパフォーマンスを確保
・ブロードキャスト/マルチキャスト/ユニキャスト ストームコントロール対応
・ARPインスペクション、IPソースガードに対応
・RMON 1,2,3,9に対応
・テキストベースの設定ファイルのダウンロード/アップロードに対応
・DHCP クライアント / DHCP オプション 82 リレー / DHCP スヌーピングに対応
・省エネ IEEE802.3az準拠 EEEパワーマネジメント及び、グリーンイーサネット対応
・Web GUI及び、CLI (Console Port, Telnet, SSH) をサポート
・RoHS2.0 指令に準拠