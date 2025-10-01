ソラコム、インオーガニック成長戦略を牽引する戦略担当執行役員を任命

株式会社ソラコム

株式会社ソラコム（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 玉川憲）は、インオーガニック成長戦略を加速させ、持続的な企業価値向上を実現するため、新執行役員を任命したことをお知らせします。

ソラコムは、日本・東京に本社を構え、米国および英国にグループ拠点を展開しています。AI/IoTプラットフォーム「SORACOM」のグローバル展開に加え、企業とのビジネスアライアンスやM&Aを通じたインオーガニックな成長戦略を積極的に推進してきました。2024年10月には株式会社キャリオット、2025年8月には株式会社ミソラコネクトがグループに参画しています。

これらの成長戦略を主導してきた山崎 紘彰が、このたび執行役員 VP of Strategyに就任し、今後さらに戦略的パートナーシップおよびM&Aをドライバーとして、持続的な成長の実現を牽引します。

ソラコムは「AI/IoTテクノロジーの民主化」を掲げ、サービスを拡充するとともに、「日本発のグローバルプラットフォーム」を目指して成長と安定性を両立させた事業展開を進めていきます。



新執行役員の就任 （発効日 2025年10月1日）

株式会社ソラコムについて

AI/IoTプラットフォームSORACOMは、世界213の国と地域でつながるIoT通信を軸に、IoTを活用するために必要となるアプリケーションやデバイスなどをワンストップで提供しています。製造、エネルギー、決済などの産業DXから、イノベーティブなスタートアップ、農業や防災など持続可能な地域社会を支える取り組みに至るまで、さまざまな業界・規模のお客様にご活用いただいています。

コーポレートサイト https://soracom.com