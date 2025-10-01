ライフオンプロダクツ株式会社がTikTok Shop「Life on Products」を2025年10月1日（水）にオープン！

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）は、2025年10月1日（水）にTikTok Shop「Life on Products」をオープンいたしました。

TikTokユーザーの目線に立った動画コンテンツで、商品の魅力やメリットを楽しくお届けします。

TikTok Shop『Life on Products』について

TikTok Shop『Life on Products』では、人気ロングセラーアイテムをはじめ、TikTokユーザーと相性の良い商品を中心に販売。Life on Products商品の強みである「他にはない便利でワザあり」な商品特長を、動画コンテンツでわかりやすくご紹介いたします。

TikTok Shopを通じて、これまで以上に商品を周知し、実際にお手に取っていただける環境づくりを進めて参ります。

TikTok Shop『Life on Products』

https://vt.tiktok.com/ZSD7sPmvq/?page=TikTokShop

（スマートフォンからのみ閲覧可能）

『Life on Products』商品についての想い

Life on Productsがあることで、より快適に、より愉しく、“イロトリドリ”に。

そのためのアイデアを生み出すため、

「“こうあるべき”にとらわれていないか？」

私たちは日々モノづくりに励み、プロダクトに想いを込めています。

実は、意外な機能とデザインを掛け合わせると他にはない

理想的なプロダクトが生まれたりすることも。

ワクワクさせてくれる、込められたストーリーに共感できる、

よろこびを体験していただけるモノづくりを志しています。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供