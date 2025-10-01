ライフオンプロダクツ株式会社がTikTok Shop「Life on Products」を2025年10月1日（水）にオープン！

写真拡大 (全3枚)

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）は、2025年10月1日（水）にTikTok Shop「Life on Products」をオープンいたしました。


TikTokユーザーの目線に立った動画コンテンツで、商品の魅力やメリットを楽しくお届けします。





TikTok Shop『Life on Products』について


TikTok Shop『Life on Products』では、人気ロングセラーアイテムをはじめ、TikTokユーザーと相性の良い商品を中心に販売。Life on Products商品の強みである「他にはない便利でワザあり」な商品特長を、動画コンテンツでわかりやすくご紹介いたします。


TikTok Shopを通じて、これまで以上に商品を周知し、実際にお手に取っていただける環境づくりを進めて参ります。



TikTok Shop『Life on Products』


https://vt.tiktok.com/ZSD7sPmvq/?page=TikTokShop


（スマートフォンからのみ閲覧可能）



『Life on Products』商品についての想い



Life on Productsがあることで、より快適に、より愉しく、“イロトリドリ”に。


そのためのアイデアを生み出すため、


「“こうあるべき”にとらわれていないか？」


私たちは日々モノづくりに励み、プロダクトに想いを込めています。


実は、意外な機能とデザインを掛け合わせると他にはない


理想的なプロダクトが生まれたりすることも。


ワクワクさせてくれる、込められたストーリーに共感できる、


よろこびを体験していただけるモノづくりを志しています。



会社概要





[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供