クレジットエンジンが提供する信用保証協会保証付融資申込みプラットフォーム「CE Loan 保証協会」がPayPay銀行に採用決定

クレジットエンジン株式会社

クレジットエンジン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：内山 誓一郎、以下「クレジットエンジン」）が提供する金融機関向けオンラインレンディングプラットフォーム「CE Loan 保証協会」が、PayPay銀行株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田鎖 智人）の信用保証協会保証付融資のオンライン申込サービスに採用され、サービスリリースされることをお知らせします。

「CE Loan保証協会」では、保証協会保証付融資の申込手続きをオンライン上で完結できるよう、借入人の申込書類および補足資料の提出と、金融機関側での確認処理をデジタルで処理できるサービスとして、金融機関のDX化を支援してまいりました。

ネット銀行であるPayPay銀行においては、今回新たに保証協会保証付融資の取り扱いを開始するにあたり、他行ですでに提供実績の豊富な「CE Loan保証協会」を採用することに至りました。

さらに、上図のとおり「CE Loan 保証協会」は「信用保証協会電子受付システム」とAPI連携が可能なことから、借入人の融資申込から保証申込まで保証協会保証付融資の全ての業務プロセスをデジタル化することが可能となります。

「信用保証協会電子受付システム」とは、全国５１の信用保証協会が信用保証申込手続きの電子化を進めるため、全国信用保証協会連合会が事務局となり構築されたシステムです。信用保証申込手続きの電子化・効率化により融資実行までのリードタイムの短縮や非対面での手続きが可能となります。

なお、「信用保証協会電子受付システム」には、クレジットエンジンの「Credit Engine Platform」が実装されています。

■ PayPay銀行 ご担当者様コメント

PayPay銀行は、ネット銀行としてはじめて、信用保証協会の保証付融資の取り扱いを開始するにあたり、新たな価値を創造できるパートナーとしてクレジットエンジン株式会社様の「CE Loan 保証協会」の導入を決めました。本システムの導入は、忙しい法人・個人事業主の皆さまのビジネス成長を後押しするとともに、これまでにないUXとスピードを兼ね備えた新しい融資体験を実現いたします。





■ クレジットエンジン株式会社について

クレジットエンジンは、「“かす”をかえる。“かりる”をかえる。」をミッションに、オンラインレンディングプラットフォーム「Credit Engine Platform」の展開を通じ、世の中のお金の流れを円滑にし、テクノロジーとデータにより個人や事業者の資金調達をもっと手間なく、必要なときに必要なだけ調達できる、ストレスのない社会の実現を目指します。

https://creditengine.jp/