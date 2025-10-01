ローランドとローランド ディー.ジー.がコラボレーション Roland Store Tokyo 2周年記念サンプラーを製作

ローランド ディー.ジー.株式会社

業務用インクジェットプリンターを製造・販売するローランド ディー.ジー.株式会社は、ローランド株式会社が2025年10月1日（水）～31日（金）に開催するイベント『Roland Store Tokyo 2nd Year Anniversary Event』おいて、限定配布される、同社のサンプラー「SP-404MKII」のカスタマイズパネルの製作に協力しましたので、お知らせいたします。

ローランドは、電子ピアノ、電子ドラム、シンセサイザーをはじめとした電子楽器から、デジタルミキサーや映像音響機器などの業務用機器まで、豊富な製品をグローバルに提供するブランドです。その高品質で独創的なソリューションは、名だたるミュージシャンやクリエイター、アマチュアのユーザーまで世界中のお客様に幅広く愛用されています。

今回のイベントは、同社の直営店「Roland Store Tokyo」のオープン2周年を記念するもので、期間中には、新製品のリズムマシンTR-1000の展示に加え、その誕生秘話を開発担当者が説明するトークセクションが開催されます。さらに、さまざまな音を録音し再生する電子楽器SP-404MKIIを、同ストアでお買い上げいただいたお客様には、本イベントの特別デザインで彩ったSP-404MKIIのフェイスプレート全2種から1枚を数量限定（先着順）でプレゼント。当社は、UVプリンターVersaOBJECT MO-240でそのフェイスプレートの製作に協力いたしました。

イベントを主催するローランド社のリテール推進室長 橋本 悟史氏は「Roland Store Tokyoは、音楽を創造する楽しさや高揚感、そしてローランドブランドの世界観を体感いただくことができる旗艦店として2023年10月にオープンしました」と語ります。

ライブ・ステージのようなライティングや映像で演出された店内には、電子楽器をはじめとする最新の音楽関連機器が一堂に展示されており、常駐するプロダクト・スペシャリストによる詳細な機能説明や使い方に関するレクチャーなどを交えながら、ひとつひとつの製品をじっくりと楽しむことができます。

橋本氏は「2周年を迎える今回は、DJやクリエイターに人気の高いSP-404MKIIをこのイベントでしか手に入らない限定デザインでカスタマイズすることを企画しました。たくさんのローランドファンに楽しんでいただけるよう、来店の記念となる、Roland Store Tokyoと当社を代表するシンセサイザーJUPITER-8をモチーフにした、2種類のフェイスプレートをご用意しました。ローランド ディー.ジー.社のUVプリンターは、一般的なインクジェットプリンターでは、印刷が難しい金属素材のプレートに高精細なダイレクト印刷が可能なことに加え、今回のフェイスプレートを象徴するオレンジやレッドも鮮やかに印刷することができるため、このプロジェクトに欠かすことのできない存在でした」と述べています。

また、本コラボレーションを担当する当社グローバルセールス&マーケティング本部の中村 太一は「当社は1981年にローランド株式会社のグループ会社として誕生しました。現在は別会社となっておりますが、今でも両社ともに“創造の喜びを世界にひろめよう”をスローガンの1つに掲げ、世界中の人々に創造の素晴らしさや楽しさ、そこから生まれる驚きや感動を提供し続けております。当社のデジタルプリント技術を通して、音楽の魅力や楽しさ、ワクワク感をたくさんの方々にお届けすることに協力でき大変嬉しく思っています」と述べています。

＜キャンペーン概要＞

名 称：Roland Store Tokyo 2nd Year Anniversary Event

期 間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）※火曜日定休

営業時間：12:00～19:30

会 場：Roland Store Tokyo

東京都渋谷区神宮前4丁目25番37号

050-1754-3808

公式サイト：https://www.rolandstoretokyo.com

左：SP-404MKII Roland Store Tokyo Edition右：SP-404MKII JUPITER-8 Edition

ローランド ディー.ジー.株式会社について

ローランド ディー.ジー.株式会社は「世界の創造（ワクワク）をデザインする」をパーパスに掲げ、誰もが手軽に表現やものづくりを行えるデジタルソリューションを通じてより豊かな社会の実現を目指します。主力製品の業務用インクジェットプリンターは、広告・看板からインテリア装飾まで幅広いビジュアルコミュニケーション用途で活用されています。また、個人のニーズに合わせたグッズのパーソナライズや、少量多品種のカスタマイズ生産を実現するプリンターやカッティングマシン、3Dものづくり製品などにより、デジタルファブリケーションの新しい可能性を開拓しています。近年では、プリント業務の生産性向上を実現するコネクテッドサービスや、独自のシステムで中小製造業の生産現場を改善するクラウドサービスを提供し、デジタルトランスフォーメーションの推進に積極的に取り組んでいます。

