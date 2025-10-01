ERPC、Solana RPC・gRPC・Shredstream 共有エンドポイントを大幅チューンナップ。全接続方式で低レイテンシと安定性を強化

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO は、Solana 共有エンドポイントに対して大規模なチューンナップを実施しました。

今回の改善は RPC、gRPC、Shredstream のすべてに適用され、低レイテンシと安定性の両面で顕著な向上が確認されています。価格や仕様、認証方式の変更はなく、既存の接続設定のまま改善の恩恵をご利用いただけます。

背景

ERPC は常に研究開発を継続し、パフォーマンス改善の方法が見つかれば即座に実装し、プラットフォーム全体の改善に努めています。これにより、業界最高水準のプロダクトを手に入りやすい価格で提供することに成功しています。

私達は、特にスタートアップほど安定した Solana 通信環境を得るのが難しいという自らが体感した課題を解決したいと考え、この取り組みを続けています。

今回のアップグレードについて

今回の改善では、RPC / gRPC / Shreds ノードをすべて主要バリデータネットワークに移行し、これまで以上の低レイテンシを実現しました。全ノードの増強を行い、複数ノードを用意することで安定性も大幅に向上しています。

Shreds ノードも増強され、RPC / gRPC ノードに強化された Shreds がフィードされることにより、gRPC の平均レイテンシで 80～100ms の改善が確認されています。また、フランクフルトリージョンでは Epics DAO のバリデータと完全にリンクしステークが適用されており、RPC / gRPC 双方で品質向上が見込まれます。共有 SWQoS エンドポイントも利用可能となり、さらに高品質な接続を提供します。

Epics DAO バリデータは積極的にステーク集めを進めており、自身でもバリデータツール solv（SLV の元となった）を開発するなどオープンソースへの貢献が認められています。すでに複数の Solana ステーキングプールからのステークが決定しており、順次適用される予定です。このステーク増加はそのまま ERPC プラットフォームの品質改善につながります。

Bundleプランについて

Bundle プランは RPC、gRPC、Shreds をひとつにまとめて利用できるお得なパッケージです。従来は別契約が必要だった複数の接続方式をまとめて入手でき、コストを抑えつつ本番環境に適用しやすい仕組みになっています。

すでに RPC と gRPC を利用しているユーザーも、Bundle へ移行することで Shredstream を追加費用なく利用でき、検証と本番を柔軟に使い分けられるようになります。速度と信頼性を両立した運用を目指すプロジェクトにとって最適な選択肢です。

導入や移行のご相談は Validators DAO 公式 Discord より受け付けています。

Premium VPS について

Premium Ryzen VPS は、市場に存在する一般的な VPS と比べて決定的な性能差を誇ります。世界最速の 5.7GHz 高クロック CPU、ECC DDR5 メモリ、NVMe4 ストレージ、25Gbps ×2 のネットワークを備え、オーバーコミットを一切行わない設計を採用しています。仮想化でありながらベアメタル級の一貫した処理性能を提供します。

さらに Jito Shredstream や主要 Solana バリデータと同一データセンター内に配置するゼロ距離戦略により、計算性能と通信性能の両面で遅延のボトルネックを排除しています。同じネットワーク内に設置することでインターネット経由の遅延をカットし、より高速な通信を実現します。性能とコストパフォーマンスを両立するこの構成は、多くのユーザーに支持されています。

ERPC、Validators DAOが解決する課題

- 一般的なRPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

私達は、オープンソース開発を支援する Solana NFT カードゲームプロジェクト Epics DAO の開発過程で、高品質かつ高速な Solana 開発環境が容易に手に入らないという課題に直面しました。そこで独自のプラットフォームを構築し、その知見を基盤として ERPC や SLV を提供しています。

金融分野のアプリケーションは特にミッションクリティカルであり、遅延やエラーは直接ユーザー体験に響きます。分散したバリデータや Web3 特有の仕組みが重なり合う Solana 開発では全体像の把握が難しく、多くのプロジェクトが遅延や不安定さに悩まされてきました。

私達は必要とされる高性能な開発基盤を提供し、Solana エコシステム全体の開発体験向上とユーザー体験向上に貢献していきます。ERPC も SLV も、その一環として位置付けています。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- SLV公式サイト: https://slv.dev/ja- elSOL公式サイト: https://elsol.app/ja- Epics DAO公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR