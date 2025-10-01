東京大学／松尾研究室発のAIスタートアップ・燈（あかり）株式会社、東京大学の最寄り駅である「本郷三丁目駅」に企業広告を掲出

燈株式会社

東京大学発のAIスタートアップである燈株式会社（読み：あかり 本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：野呂 侑希、以下「燈」）は、10月1日（水）より東京大学の最寄り駅である東京メトロ・本郷三丁目駅に企業広告を掲出します。

燈は『日本を照らす燈となる』を使命に掲げ、最先端のテクノロジーを駆使して日本の産業が直面する構造的な課題の解決に挑んでいます。創業期から建設業界のDXを推進するとともに、近年では製造業、物流業、さらには卸売・小売業界などより広範な産業領域へとソリューション提供の対象を拡大しています。

今回の企業広告は、東京大学発のスタートアップとして自社のルーツを象徴する地である本郷三丁目から、AIを始めとした最先端テクノロジーで産業DX、さらには日本全体の産業基盤のアップデートに挑むという当社の意志を広く発信することを目的としています。メインとなるエスカレーター横には、創業からの思いをストーリー仕立てのメッセージで表現しました。

当社では今後、本郷三丁目駅での広告掲出を皮切りにさまざまな情報発信を強化していく予定です。AIを活用した産業DXや社会課題の解決に関心を持つ学生・社会人、事業会社、団体等との接点を広げ、次代を担う人材とともに「日本を照らす」取り組みを加速していきます。

概要

・掲出場所：東京メトロ・本郷三丁目駅（改札内・外）

・掲出期間：2025年10月1日（水）～2026年1月27日（火）

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください

広告デザイン（一部）

■ 燈株式会社について

燈株式会社は、「日本を照らす」という思いを社名に込め、AIをはじめとした最先端テクノロジーで社会課題を解決する、東京大学発のAIスタートアップ企業です。建設業界をはじめ、エネルギー、インフラ、製造業など、日本の基幹産業における人手不足や生産性向上の課題に対し、独自のAI技術を駆使したソリューションを提供しています。

■ 会社概要

会社名：燈株式会社（Akari Inc.）

所在地：東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地 御茶ノ水ソラシティ21階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 野呂侑希

設立：2021年2月

ホームページ：https://akariinc.co.jp/

採用ページ：https://akariinc.co.jp/recruit





