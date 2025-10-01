こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
◆宮本勝浩 関西大学名誉教授が推定◆ 2025年の大谷選手の経済効果は、約1,302億8,573万円
このたび関西大学 宮本勝浩名誉教授が、2025年の大谷選手の経済効果を分析したところ、約1,302億8,573万円となりました。
宮本名誉教授は、「2025年のドジャースにおける大谷選手の経済効果は約1,302億8,573万円という空前絶後の金額になった。大谷選手の非常に大きな経済効果は、一人のアスリートの活躍結果であるというようなレベルのものではない。大谷選手がコマーシャルに出演している企業数は非常に多く、その企業が信頼を高めて、それらの企業の品物やサービスを購入するという一つの大きな『社会現象』が発生し、経済効果を拡大しているのである。私たちは大谷選手と同じ時代に生きて、この世界的アスリートの活躍を見ることができる幸運に感謝すべきであろう。」と述べています。
【資料概要】
１ テーマ 2025年の大谷選手の経済効果
２ 発表者 関西大学名誉教授 宮本 勝浩
３ 発表日 2025年10月1日（水）
４ 内 容 Ⅰ．はじめに
Ⅱ．大谷選手の経済効果とは
Ⅲ．大谷選手の直接効果
Ⅳ．2025年の大谷選手の経済効果
Ⅴ．まとめ
※分析結果からデータなどを引用される場合は、その旨付記してください。
◆プロフィール◆
氏 名 宮本 勝浩（みやもと・かつひろ）
生年月日 1945（昭和20）年1月12日 （80歳）
本 籍 和歌山県
学 歴 大阪大学 大学院経済学研究科修士課程修了 経済学博士（神戸大学）
職 歴 大阪府立大学経済学部教授、経済学部長、副学長歴任後、2006年4月より関西大学
大学院会計研究科教授。2015年3月に定年退職し、現在は関西大学名誉教授。
この間、アメリカ合衆国インディアナ大学、ハーバード大学、上海同済大学、
南京理工大学、ロシア極東国立商科大学などの客員研究員や客員教授を歴任
専門分野 国際経済学（移行経済論）、理論経済学、関西経済論、スポーツ経済学
著 書 「大阪経済学」（共著）経営書院、「移行経済の理論」中央経済社、
「経済効果ってなんだろう？」中央経済社 など
公 職 （元）財務省財政制度等審議会臨時委員
（元）総務省情報通信行政・郵政行政審議会委員
（元）大阪広域水道企業団経営・事業評価委員会委員長
公益財団法人大阪府市町村振興協会理事
公益信託泉州地域振興基金運営委員会委員長 など
賞 罰 2019年度和歌山県文化功労賞受賞、2021年度和歌山市文化賞受賞
2024年瑞宝小綬章受賞
＜業 績＞
2005年・・・
「阪神優勝の経済効果」、「セパ交流戦の経済効果」等を発表
2006年・・・
「2008年大阪サミット誘致の経済効果」、「ディープインパクトの経済効果」等を発表
2007年・・・
「世界陸上競技選手権大阪大会の経済効果」、「シャープの堺市への液晶工場進出の経済効果」等を発表
2008年・・・
「くいだおれ人形の経済波及効果」、「三毛猫『たま駅長』の経済波及効果」等を発表
2009年・・・
「WBCの経済波及効果」、「タバコ値上げの経済効果」、「奈良県桜井市の邪馬台国遺跡発見の経済波及効果」等を発表
2010年・・・
「カナダ・バンクーバー五輪 日本における経済波及効果」、「奈良の大仏の建造費用」、「大阪マラソンの経済波及効果」、「ＵＳＪ10周年の経済波及効果」等を発表