【大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学】卒業証明書等の発行業務をオンライン化します（10月1日～）
大阪成蹊大学（大阪市東淀川区/学長：中村佳正）、大阪成蹊短期大学（大阪市東淀川区/学長:紺野昇)では、2025年10月1日(水)より、卒業証明書等の発行をオンライン化します。
これにより、本学卒業生（学園総数で約14万人）の利便性が向上します。
【対象となる証明書】
・卒業証明書
・成績証明書
・在籍期間証明書
・教員免許申請用単位修得証明書
注）成安造形短期大学の各種証明書についても同様の対応となります。
【オンライン申請のメリット】
1)時間や場所の制約なしに申請・受取が可能
従来は大学窓口か郵送での申請に限られていましたが、オンライン化により、海外在住者や遠方に住む卒業生、忙しい社会人の方も、大学の窓口時間や曜日にかかわらず、24時間いつでも申請、決済、受け取りが可能になります。
2)急な必要性にも迅速に対応
転職活動や進学などで、証明書が急に必要になった場合でも、すぐに申請手続きを行えます。
3)スムーズな決済（キャッシュレスで利便性向上）
現金書留や銀行振込の手間がなくなり、クレジットカードや各種オンライン決済でスピーディに支払いが完了します。
【開始日】
2025年10月1日
【申請URL（本学HP内 「各種証明書の発行について」) 】
大阪成蹊大学
https://univ.osaka-seikei.jp/life/certificate_alumni/
大阪成蹊短期大学
https://tandai.osaka-seikei.jp/life/certificate_alumni/
【大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学について】
大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学は、1933年に創立され9２年の歴史を持つ学校法人 大阪成蹊学園が運営しています。現在、在籍者数は約8,000人、教職員数は約1,100人、そして卒業生総数は約14万人に上る、伝統と実績のある学園です。
本学園の建学の精神は「桃李不言下自成蹊」（とうりものいわざれどもしたおのずからこみちをなす）。
これは、司馬遷が歴史書『史記』で「徳があり尊敬される人」を桃や李（すもも）にたとえて賞賛した言葉です。本学園では、この言葉を基に、「人々に頼りにされ、自然に人が集まるような、社会から求められる人材」を育成することを教育方針としています。
▼本件に関する問い合わせ先
広報統括本部
住所：大阪市東淀川区相川3-10-62
TEL：06-6829-2606
FAX：06-6829-2747
メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp
