こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【名城大学】10/1から赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室主催「世界に誇る研究者たち」リアル謎解きゲーム開催
学校法人名城大学（名古屋市天白区）内に設置されている赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室は2025年10月1日から2026年3月31日までの間、参加費無料の「リアル謎解きゲーム」を開催します。 昨年度の第1回開催では期間中3,295名の来館者を集めた人気企画の第2弾となります。
2回目の開催では、校友会館４階の展示室だけでなく地下エリアも活用した広範囲での謎解き体験が楽しめることが特徴です。先着500名の参加者には、ノックすればボールペンとしても使える、デュアルライトタッチペンをプレゼント。参加者お一人につき1点限定での提供です。
企画タイトル：「世界に誇る研究者たち」リアル謎解きゲーム
参加費：無料
企画実施期間：2025年10月1日（水）～2026年3月31日（火）10時～16時 ＊展示室開室状況は、当展示室サイトの開室カレンダーからご確認ください
企画概要：
名城大学では、「赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室」（ 校友会館４階）をメイン会場にした謎解きイベントを開催します。
ノーベル賞受賞までの研究活動と受賞の功績への理解を深めながら、展示室のパネルや展示品に隠された謎を解いていこう！
参加方法：
赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室内にある謎解きキットを受け取り、そこに書かれた謎を解いていただきます。キットに書かれたQRコードを確認し、答えの送信や謎のヒントを得るのにお使いください。
赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室サイト（ https://www.meijo-u.ac.jp/nobel/ ）
「世界に誇る研究者たち」リアル謎解きゲームサイト（ https://www.meijo-u.ac.jp/nobel/nazotoki/ ）
問い合わせ先
赤粼・天野・吉野ノーベル賞記念展示室
名城大学渉外部広報課
MAIL：koho@ccml.meijo-u.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
名城大学渉外部広報課
住所：愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
TEL：052-838-2006
FAX：052-833-9494
メール：koho@ccml.meijo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/