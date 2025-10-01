こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
武庫川女子大学音楽学部のオープンキャンパスで伊礼彼方さんによるミュージカル特別講座を開催しました。
2026年4月、武庫川女子大学音楽学部演奏学科に「声楽・ミュージカルコース」が誕生します。コース新設に先立ち、9月21日（日）のオープンキャンパスにミュージカル俳優の伊礼彼方さんを招き、特別講座を開催しました。
武庫川女子大学は1959年に音楽学部を開設し、現在は演奏学科（定員30人）と応用音楽学科（定員20人）の2学科があります。演奏学科では、多様な表現の追求と舞台上の実践を通し、演奏家や音楽教育に携わる人材を育成。応用音楽学科では、音楽療法、アートマネジメントといった音楽の専門知識・技術を社会に応用できる専門家を養成しています。
2026年4月からは、演奏学科に「声楽・ミュージカルコース」が誕生。歌唱や演技、ダンスを通じて表現力を磨き、舞台芸術におけるスキルを多角的に学びます。指導教員には、元劇団四季俳優で、ミュージカル俳優養成に定評のある青山裕次さんが着任予定です。オーディション対策も手厚く、演技はもちろん、バレエ、シアタージャズなどを基礎から学び、卒業学年には、集大成となるミュージカルを上演します。
新コース開設に先立って開催した「ミュージカル特別講座in武庫川女子大学オープンキャンパス」には高校生と保護者ら約120人が参加しました。ゲスト講師は、『レ・ミゼラブル』のジャベール役をはじめ数多くのミュージカルに出演し、最近ではNHK朝の連続テレビ小説「あんぱん」にも出演した伊礼彼方さんが務めました。
トークコーナーでは、伊礼さんが来場者からの質問に答える形式で、舞台デビューのきっかけやオーディションのエピソードなど、自身の経験談を熱く語りました。後半は音楽学部学部長の柏木敦子教授も加わり、音楽学部の特色を説明。新コース開設に合わせて、新たにスタジオが完成したこともアピールしました。このスタジオを見学した伊礼さんも「フランス製の床材が柔らかく、ケガをしにくいように工夫されているのが素晴らしい。照明の色を切り替えられるスタジオはプロの世界でも珍しいので、恵まれた環境で練習できる皆さんがうらやましい」とコメントしました。
トークの合間には『エリザベート』から「最後のダンス」と、『レ・ミゼラブル』から「スターズ」を歌唱。「スターズ」を歌う際には、普通の歌唱と芝居をしながらの歌唱の違いを伊礼さんが実演し、解説。訪れた高校生に向けて「（大学で）理論を学んだうえで、言葉を自分の感性と紐づけてどう伝えるかを学んでほしい」と語りました。
