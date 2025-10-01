こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【鎌倉女子大学・鎌倉女子大学短期大学部】第17回 かまくらママ＆パパ′sカレッジ特別企画「親子で楽しむ♪あそびの大学」を開催します
10月11日（土）に鎌倉女子大学大船キャンパスにて、「第17回 かまくらママ＆パパ'sカレッジ特別企画『親子で楽しむ♪あそびの大学』」を開催します。本企画は、かまくら子育て支援グループ懇談会および鎌倉市との共催により、親子の遊びや子育てに役立つヒントを提案するものです。未就学児とそのご家族を対象に、子どもと一緒に楽しめるさまざまな企画をご用意しています。鎌倉女子大学・鎌倉女子大学短期大学部の学生ボランティアが“あそび”をサポートします。
本企画は、鎌倉女子大学と鎌倉女子大学短期大学部の学生が中心となって実施する「地域子育て支援」企画です。
【経緯】
2006年1月に鎌倉女子大学、鎌倉市こどもみらい部、地域子育て懇談会グループの三者により、子育て環境を支援するための連携体制が築かれ、同年10月に「第1回かまくらママ＆パパ'sカレッジ特別企画」が開催されました。以降、地域に根差した恒例企画として継続し、新型コロナウイルス感染症等の影響により一時中断もありましたが、本年で第17回目の開催を迎えます。
【第17回 かまくらママ＆パパ'sカレッジ特別企画「親子で楽しむ♪あそびの大学」】
日時：2025年10月11日（土）10：00 ～ 14：30
場所：鎌倉女子大学 大船キャンパス
※入退場自由
対象：主に未就学児（乳児から5, 6歳）とその保護者、祖父母
※大人の方のみでのご参加はできません。
費用：無料
プログラムの詳細や注意事項等は、下記のリンクからご確認ください。
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kodomokyoku/mamapapa2024.html
かまくらママ&パパ'sカレッジ特別企画「親子で楽しむ♪あそびの大学」を開催します
https://www.kamakura-u.ac.jp/sys/news/2025/10/17-s.html
▼本件に関する問い合わせ先
総務部総務課
TEL：0467-44-2111
