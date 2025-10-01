こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【10月8日(水)】未来の物流社会を考え、体験する ～大阪・関西万博で同志社女子大学現代こども学科４年次生がステージ発表・ワークショップを実施～
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）現代社会学部現代こども学科 新谷龍太朗ゼミ４年次生が、10月8日(水)、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）において、未来の物流社会に関するステージ発表と体験型ワークショップを行います。
【出展に至った経緯】
ゼミ担当教員である新谷龍太朗准教授は、子育て支援の中でも特にこども食堂等、多様な家族を支援する教育コミュニティの可能性について研究活動を行っています。その研究活動の中で認識する、こども食堂における食材の物流や食品管理の問題について、大阪・関西万博のテーマウィークブロンズパートナーである三菱ロジスネクスト株式会社と課題解決に取り組んでおり、新谷ゼミ学生とともに新たなビジネスアイデアを検討。この度、テーマウィーク８つのテーマのうちの一つ「学びと遊び」を取り上げ、三菱ロジスネクスト株式会社が共創チャレンジとして取り組む、物流現場における慢性的な人手不足や作業員にかかる高い労働負荷といった深刻な社会課題の解決に向けて、ステージ発表の機会を得ました。
【大阪・関西万博への出展概要】
出展日時：2025年10月8日(水) 14時00分～16時30分
会 場：2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）内、フューチャーライフヴィレッジ
TEAM EXPOパビリオンTE３ 三菱ロジスネクスト株式会社出展ブース
出展タイトル：物流の視点で考える未来社会のデザイン
本学学生による出展活動の詳細：
ステージ発表では、三菱ロジスネクスト株式会社の皆さまと共に参加型ワークショップ（寸劇）を実施し
ます。来場者の方々に、小型カメラによるリアルタイム映像を見ながら、ラジコンフォークリフトの操作
体験をしていただくことで、遠隔操作で被災地の物流を支える体験を提供します。
TEAM EXPOについて
https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/C10371
【問い合わせ先】
同志社⼥⼦⼤学 広報部広報室広報課
TEL: 0774-65-8631
E-mail: koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
■メディア関連の⽅へ
取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/