8月の炎上分析データ公開！炎上件数、241件（調査対象期間：2025年8月1日～8月31日）

一般社団法人デジタル・クライシス総合研究所による最新の炎上事案分析シエンプレ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎）は、一般社団法人 デジタル・クライシス総合研究所（住所：東京都港区、所長：佐々木 寿郎）と共同で、調査対象期間に発生したネット炎上についての件数と、その内訳、分析結果を公開しました。○資料ダウンロードページ■調査背景2025年1月28日、デジタル・クライシス総合研究所はソーシャルメディアを中心とした各種媒体とデジタル上のクライシスの特性、傾向と論調を把握するために「デジタル・クライシス白書2025」（調査対象期間：2024年1月1日～2024年12月31日）を公開しました。継続調査の結果報告として、今回は2025年8月1日～2025年8月31日の調査対象期間に発生した炎上事案について、新たに分析しています。○「デジタル・クライシス白書2025」https://www.siemple.co.jp/document/hakusyo2025/■調査の概要■調査結果1. 炎上主体別 発生件数1-1. 炎上主体別 発生件数と割合（前月比）8月の炎上事案は241件でした。前月に比べ、104件増加しています。炎上主体別の内訳では、「著名人」104件（43.2%）、「一般人」79件（32.8%）、「メディア以外の法人」48件（19.9%）、「メディア」10件（4.1%）という結果でした。1-2. 炎上主体別 発生件数と割合（前年平均比）前年平均比では、炎上事案は139件増加しています。炎上主体別の内訳では、「著名人」が66件の増加、「一般人」が50件の増加、「メディア以外の法人」が22件の増加、「メディア」が1件の増加という結果でした。

2-1. 炎上の内容別 発生件数と割合（前月比）炎上内容別の内訳では、「情報漏洩」が2件（0.8%）、「規範に反した行為」が57件（23.7%）、「サービス・商品不備」が14件（5.8%）、「特定の層を不快にさせる行為（※）」が168件（69.7%）という結果でした。前月と比較すると、「情報漏洩」は2件の増加、「規範に反した行為」は34件の増加、「サービス・商品不備」は1件の増加、「特定の層を不快にさせる行為」は67件の増加という結果でした。※特定の層を不快にさせる行為：法令や社会規範に反する行為ではないものの、他者を不快にさせる行為（問題行動、問題発言、差別、偏見、SNS運用関連など）2-2. 炎上の内容別 発生件数と割合（前年平均比）前年の平均発生件数と比較すると、「情報漏洩」が1件増加、 「規範に反した行為」が49件増加、「サービス・商品不備」が6件増加、「特定の層を不快にさせる行為」が83件増加しました。2-3. 炎上の内容別 発生件数と割合（前年同月比）前年同月の件数と比較すると、「情報漏洩」が2件増加、「規範に反した行為」が54件増加、「サービス・商品不備」が6件増加、「特定の層を不快にさせる行為」が87件増加しました。3. 炎上内容の詳細区分別 発生件数炎上内容の詳細を分析したところ、「問題発言」に関する炎上事案が87件と最も多く、次いで「非常識な行動（モラルのなさ）」に関する炎上事案が50件でした。4. 法人等の業界別発生件数4-1. 法人等の業界別発生件数と割合（炎上の内容別）炎上主体のうち、「法人等」に該当する炎上58件について、業界ごとに分類しました。炎上事案が最も多かった業界は「政治」「小売・卸」業界で、11件（19.0%）という結果でした。業界別の炎上種別を割合で見た場合、結果は下図のとおりです。5. 企業規模別の炎上発生件数と割合炎上の標的が「法人等」の場合に、上場企業か否かや、それぞれの従業員数について調査しました。なお「法人等」に該当する炎上事案は、日本国内に所在する企業のみを対象としています。また、公共団体や政党のほか、企業概要や従業員数等の情報が公開されていない団体は本項目の調査対象から除外しています。そのため、本項目における調査対象の総数は36件です。5-1. 炎上主体における上場企業・非上場企業の件数と割合（前月比）上場区分に関して「上場企業」が主体となった事例が8件（22.2%）、「非上場企業」が主体となった事例が28件（77.8%）という結果でした。前月と比較すると、「上場企業」の件数は5件増加、「非上場企業」の件数は8件増加しました。割合を比較すると、「上場企業」の割合は9.2ポイント増加しました。5-2. 炎上主体における上場企業・非上場企業の件数と割合（前年平均比）前年平均と比較すると、「上場企業」の件数は2件増加、「非上場企業」の件数は10件増加しました。割合を比較すると「上場企業」の割合は2.8ポイント減少しました。5-3. 炎上主体における上場企業・非上場企業の件数と割合（前年同月比）前年同月と比較すると、「上場企業」の件数は7件増加、「非上場企業」の件数は5件増加しました。従業員数500人未満、売上高は500億円未満の企業で炎上事案が多く発生しました。なお、グラフの集計範囲外ですが、従業員数約1万5千人、売上高約15000億円といった大企業の炎上事案も確認されました。■分析コメントブロガー 徳力基彦 氏2025年8月の炎上件数は241件と、7月に対して104件もの急増をする結果になったようです。この件数は3月～5月の50件台から比べると4倍もの水準になりますし、2023年～先月までのピークの188件も大幅に上回る件数になります。特に特定のカテゴリーの炎上が突出して増えたわけではなく、著名人も一般人も法人も総じて件数が増えているのが注目点です。昨年から今年にかけては大手芸能事務所等による炎上インフルエンサーへの法的措置警告や誹謗中傷に対する警鐘が、炎上の拡散を軽減する結果につながっていましたが、ここに来て状況は大きく変わってしまったようです。これが新たな炎上インフルエンサーの増加によるものなのか、対戦型SNSを標榜するXのアルゴリズム変更によるものなのか、猛暑などの社会情勢などの環境要因のものなのか現時点では分かりません。ただ、ミツカンの公式アカウントの投稿が炎上したように、企業アカウントのウケを狙った投稿も炎上しやすくなっていると認識した方が良さそうです。■（参考）分類基準1.分類基準（炎上の主体）抽出したデータは以下の表1に基づき分類しました。（表1）分類基準（炎上の主体）参考：山口真一（国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 准教授）：『ネット炎上の研究「炎上の分類・事例と炎上参加者属性」』、 出版記念公開コロキウム用資料、2016公に情報を発信する機会の多いメディア関連の法人については、炎上に至る経緯に違いがあるため、他業種の法人と分けて集計しています。2.分類基準（炎上の内容）抽出したデータは以下の表2に基づき分類しました。（表2）分類基準（炎上の内容）参考：山口真一（国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 准教授）：『ネット炎上の研究「炎上の分類・事例と炎上参加者属性」』、 出版記念公開コロキウム用資料、20163.分類基準（業界）また、炎上の主体が「法人等」の場合、20の業界に分類しました。なお、該当しない業界に関しては「その他」としてデータを処理しました。参考：業界動向サーチ「ジャンル別業界一覧」https://gyokai-search.com/2nd-genre.htm■一般社団法人デジタル・クライシス総合研究所 概要研究所名 ：一般社団法人デジタル・クライシス総合研究所設立 ：2023年1月20日代表理事 ：佐々木 寿郎アドバイザー：山口 真一（国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授）沼田 知之（西村あさひ法律事務所所属弁護士）設立日 ：2023年1月20日公式HP ：https://dcri-digitalcrisis.com/関連会社 ：シエンプレ株式会社"関連リンクシエンプレ株式会社https://www.siemple.co.jp/iの視点https://www.siemple.co.jp/isiten/