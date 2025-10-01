こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
eラーニング教材制作を効率化するＡＩエージェントツール『iStudy AI Creator』をリリース
株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：勝根 秀和、以下 当社）は、eラーニング教材制作を効率化するＡＩエージェントツール『iStudy AI Creator』を2025年10月１日にリリースいたしました。
複数の生成ＡＩサポートにより、教材の企画から編集までの制作プロセスを最適化し、高品質な教材を素早く作成できます。また、パーソナルＡＩによる自立型研修機能により、学習者のレベルや進捗に合わせた個別学習の実現を支援します。
このＡＩサービス拡充を通過点として、人材開発ＤＸコンサルティング、NFTを用いた新たな情報価値創出へと高付加価値化を進めてまいります。
『iStudy AI Creator』提供の背景
当社は、『iStudy LMS』（注１）や『SLAP』（注２）といったLMS（学習管理システム）の提供を通じて、長年にわたり企業の研修教材作成および運用管理のＤＸ化を支援しております。その中で、教材制作における「効率性」と「個別最適化」という本質的な課題があり、この課題を解決すべく、『iStudy AI Creator』は開発されました。
『iStudy AI Creator』について
１. 教材制作プロセスの抜本的な改善
既存のPowerPointプレゼンテーション/Excelスプレッドシート/PDF等のドキュメントや、Webサイト/動画/音声ファイルから情報を取得し、ＡＩがアウトライン/コンテンツ/ナレーションを自動生成します。これにより、飛躍的に業務効率が向上します。
２. 多様なニーズに対応するコンテンツ制作
複数の生成ＡＩ（OpenAI / Microsoft Azure OpenAI Service / Google Gemini 等）を使い分けることで、多様なニーズに対応するコンテンツ制作が可能です。ナレーションの自動生成機能やＡＩ講師機能（特定のプランで利用可能）に加え、最新のRAG（検索拡張生成）技術がＡＩによる誤情報を防ぎ、信頼性の高い教材を効率的に作成できます。
３. 学習体験の最適化と個人の成長支援
『iStudy AI Creator』で作成されたコンテンツは、学習者のレベルや進捗に合わせた個別学習を可能にします。ＡＩ講師が受講者に寄り添うことで、学習意欲の向上につなげます。これにより、従来の集合研修や動画研修では難しかった「パーソナルＡＩによる自立型研修」という新しい学習形態を実現します。
４. 既存システムとの連携と柔軟な運用
本ツールは、『iStudy LMS』や『SLAP』などの既存LMSと連携できます。また、SCORM（注３）/ PDF形式でのエクスポートも可能です。これにより、既存のeラーニング環境を活かしながら、シームレスに新しい教材制作プロセスを導入できます。
（注１）『iStudy LMS』
2005年にサービスを開始したカスタマイズ可能なフルスペックLMS。ｅラーニングだけでなく、集合研修やスキル管理等の豊富な機能を搭載しており、個人の学習進捗状況を捉えた、的確な研修プランの立案が可能。
（注２）『SLAP』
2019年11月にサービスを開始したｅラーニングプラットフォーム。洗練された分かりやすいインタフェース、場所を選ばずスキマ時間で学習できるマルチデバイス対応を特長としており、従来のLMSが重視してきた「管理のしやすさ」ではなく、従業員一人ひとりの「学びやすさ」を追求した学びのプラットフォームとして設計。
（注３）SCORM
eラーニング教材の国際規格であり、学習管理システム（LMS）間でコンテンツを共有・再利用するための標準規格。
※iStudy は当社の登録商標です。OpenAI は OpenAI, L.L.C.の登録商標です。Microsoft、Azure、PowerPoint、Excel は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Google、Gemini は Google LLC の商標です。その他、本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。
【株式会社ＯＤＫソリューションズ】
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号
代表者 ：勝根 秀和
設立 ：1963年（昭和38年）４月１日
資本金 ：６億3,720万円（2025年３月31日現在）
Ｔｅｌ ：06-6202-3700（代表）
Ｆａｘ ：06-6202-0445
ＵＲＬ ：https://www.odk.co.jp/
事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供
『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』
ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。
1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ 経営戦略室：岡田、國久
TEL：06-6202-3700 FAX：06-6202-0445
E-mail：ir@odk.co.jp
関連リンク
iStudy AI 製品紹介
https://creatoraipromo.istudy.ne.jp/