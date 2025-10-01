新規開催決定！出展申込受付開始！製造業の業務効率化・DX推進のための展示会

ブティックス株式会社

展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業を展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は、「第1回 製造イノベーションDXPO東京’26【夏】」ならびに、「第1回 製造イノベーションDXPO大阪’27」を新規開催する。

製造業の業務効率化・DX推進のための商談型展示会として、以下の企業を誘致する。

【出展社】

生産管理システム、需要予測システム、異常検知AI、

ネットワークセキュリティ、リスキリングサービス など

【来場者】

製造業の経営・経営企画、製造・生産部門、

DX推進、情報システム、人事・労務、保守、設計 など

本展の主催者であるブティックス株式会社は、2022年より、会期4日間を前後半に分け、異なる展示会を連続開催する、IT／DX分野日本最大級の商談型展示会「DXPO（読み：ディーエクスポ）」を、全国6都市（東京2回、大阪、福岡、名古屋、横浜、札幌）とオンラインで定期開催している。本展は、「バックオフィスDXPO」、「営業・マーケDXPO」、「EC・通販DXPO」、「店舗・商業施設DXPO※」、「IT・情シスDXPO」に続き、6つ目の展示会となる。

初年度は、前半2日間の「バックオフィスDXPO」と同時開催し、総計800社の出展と、15,000名の来場を見込む。

なお、本展は、2026年2月24日(火)・25日(水) に開催する「第4回 バックオフィスDXPO大阪’26」内にて、特別展として、先行開催する。

※DXPOは、「DX＋EXPO」の造語。「展示会をDXする」という意味を込めて同社が命名したサービス名

※「店舗・商業施設DXPO」は東京展【夏】のみの開催

開催概要 ～2026年東京・2027年大阪で開催～

●会期：2026年8月18日(火)・19日(水)

●会場：東京ビッグサイト 西１・２・３ホール

●来場者数：10,000名 ※同時開催展含む

●出展社数：500社 ※同時開催展含む

●公式HP：https://box.dxpo.jp/tokyo/manufacturing/

●同時開催展：バックオフィスDXPO東京’26【夏】

●連続開催展：営業・マーケ／IT・情シス／EC・通販／店舗・商業施設DXPO

●会期：2027年3月2日(火)・3日(水)

●会場：インテックス大阪 Cゾーン・Dゾーン

●来場者数：5,000名 ※同時開催展含む

●出展社数：300社 ※同時開催展含む

●公式HP：2026年2月末公開予定

●同時開催展：バックオフィスDXPO大阪’27

●連続開催展：営業・マーケ／IT・情シス／EC・通販DXPO

＜ 製造イノベーションDXPO ＞を構成する4つの専門展示会

１.ものづくりDX推進展

生産現場の効率化・最適化を実現する各種システムや自動化ツール等が集う専門展

２.製造業AI活用展

現場の効率化・品質向上を実現する最新AIソリューションが集う専門展

３.製造セキュリティ・リスク対策展

セキュリティ強化を支援するソリューション/製造業特有のリスクに対応する製品・サービスが集う専門展

４.人材不足解消・スキルアップ展

製造現場での人材不足を解消する採用や研修など各種ソリューションが集う専門展

本展の主催者であるブティックス株式会社について

本イベントの主催者であるブティックス株式会社（東証グロース上場 証券コード：9272）は、展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業などで急成長している企業です。業界に特化したマッチング・プラットフォームNo.1企業を目指し、新たなサービスを次々に立ち上げています。