MUTT Motorcycles × ANGEL CLOVERコラボレーションウォッチプレゼントキャンペーン

マットモーターサイクルズの日本正規代理店「マットモーターサイクルズジャパン(総輸入発売元：ピーシーアイ株式会社 代表取締役社長 高橋一穂)」は、2025年10月1日から2026年3月31日までの期間中、 MUTT Motorcycles（マットモーターサイクルズ）正規販売店で、対象モデルを新車ご購入・新規登録された方に、MUTT Motorcycles × ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）コラボレーションウォッチ ※非売品(カラー：ブラウン)を100台限定でプレゼントするキャンペーンを実施します。

MUTT Motorcycles 125cc/250cc 全モデル（限定車、特別仕様車を含む）を新車購入された方が対象となります。

【ANGEL CLOVER コラボレーションウォッチ】

このコラボレーションウオッチは、現代のカスタムカルチャーとクリエイティブを融合させた斬新で個性的なモーターサイクルを提供するMUTT Motorcycles と、「SENSE OF FUN」をテーマに遊び心のある時計スタイルを提唱するANGEL CLOVERがコラボレーションし、1960年代のイギリスの伝統的なウォッチメイキングに着想を得てデザインされた特別なヴィンテージウォッチです（好評発売中）。

このコラボレーションウオッチをブラウンベースにカスタムした限定100本をプレゼントいたします。

【商品特徴】

ケースは316Lステンレススティールを使用し、39mmのちょうどいいサイズ。レトロかつオールディなルックスですが、内部に搭載されたムーブメントは現代仕様で、日本のSEIKO EPSON製 ソーラームーブメントVS37を搭載。太陽光で充電ができ、フル充電で約12か月間駆動し続けます。クオーツのような電池交換の手間もなく、機械式のような数日ごとの巻き上げも必要ありません。ヴィンテージの顔でありながら最新のテクノロジーを搭載した、MUTT Motorcycles ブランドの世界感を体現するような時計です。

裏蓋にはMUTT Motorcycles のロゴを刻印。2種それぞれのロゴデザインを愉しむ事ができます。

防水性能は、5気圧防水。ベルトは、クラシックかつトラディッショナルなカーフレザーストラップです。

【キャンペーン概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39665/table/118_1_2505c919d1582dbf0ea72ef35b2db33e.jpg?v=202510010926 ]

