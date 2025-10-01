バボラ契約のカルロス・アルカラス選手が初来日で初出場した【ジャパンオープン】で優勝

バボラ VS ジャパン株式会社

バボラVSジャパン株式会社(本社:東京都新宿区､カントリーマネージャー:梅原 充史) が展開するテニス用具等のリーディングブランド バボラは、今年創業150周年を迎えた世界最古のラケットスポーツブランドです。バボラファミリーの一員である契約アスリートで、現在世界ナンバーワンのカルロス・アルカラス（スペイン）選手が初来日し、「木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス2025」で初優勝。ダブルスでもエドゥアール・ロジェ＝バセラン選手（フランス）が優勝しています。

アルカラス選手は今年の全仏オープン優勝、ウィンブルドン選手権準優勝、そして、全米オープンで優勝し、ワールドランキングNo.1に返り咲いた後に初来日しました。（グランドスラムは通算6勝を達成しています）「木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス2025」でも、アルカラス選手を支えたのが、『PURE AERO 98』ラケットです。また、ストリングは『RPM Team』で、バボラのラケットとストリングのコンビネーションとなります。

・ラケット『PURE AERO 98』：

https://www.babolat.com/jp/pure-aero-98/101499.html?srsltid=AfmBOooM0O6rcNLJ4DFtKaOYotmPuPdBtrHJEbyQJnt6aBwH1DvFitAg

・ストリング『RPM Team』：

https://www.babolat.com/jp/rpm-team-12m/241108.html

なお、ダブルスで優勝したエドゥアール・ロジェ＝バセラン選手は、2013年と2019年にジャパンオープン、2014年に全仏オープンを制し、現在41歳にして現役で活躍中の選手。バセラン選手もバボラのラケットとストリングを使用しています。

・ラケット『PURE DRIVE +』：

https://www.babolat.com/jp/pure-drive-%2B/101553.html

・ストリング『RPM Hurricane』『TOUCH VS』 :

https://www.babolat.com/jp/rpm-hurricane-12m/241141.html

https://www.babolat.com/jp/touch-vs-12m/201031.html

・バボラ150年の歴史の特設ページ：

https://www.babolat.com/jp/about-us/our-history.html

＜バボラについて＞

テニスのルールが制定された1875年にテニスストリングを開発したバボラは、イノベーションのパイオニアです。バボラは世界最古のテニスブランドで、ルネ・ラコステ選手（フランス）、スザンヌ・ランラン選手（フランス）、ビヨン・ボルグ選手（スウェーデン）などをはじめとするチャンピオンたちがVSストリングを使用して戦ってきました。1994年にテニスラケットを発売し、1998年にはカルロス・モヤ選手（スペイン）が全仏オープン大会で初のグランドスラム優勝をしました。創業以来5世代に渡り同族経営を続けるバボラは、テニス、バドミントン、パデル用品（ラケット、ストリング、シューズ、ボール、シャトル、バッグ、アパレル、アクセサリー）を展開しています。テニスではラファエル・ナダル選手（スペイン）とカルロス・アルカラス選手（スペイン）、そしてパデルのフアン・レブロン選手（スペイン）を含む500名以上の世界で活躍する選手をサポートしています。世界150カ国で20,000ものクラブとパートナーシップを築いており、支社は10ヶ所（米国、日本、フランス、イタリア、スペイン、英国、ドイツ、オーストリア、ベルギー、中国）に拠点があります。伝統あるテニスブランドのウィンブルドン、クラブメッド、アウトモビリ・ランボルギーニとミシュランなどとパートナーシップを締結しています。詳しくは、こちらをご覧ください。https://www.babolat.com/jp