＜三十一文字で紡ぐ愛＞Gakken監修の『補講男子』キャラソンシリーズ″参考歌″Vol.2の3曲目は百人一首(競技かるた)がテーマの本格ビッグバンドジャズ！『ZONE/藤代晴仁』リリース！
ZONE/藤代晴仁
株式会社Gakken（以下Gakken）監修の『補講男子』キャラクターソングシリーズ ～参考歌 Vol.2～ 第3弾の『ZONE / 藤代晴仁』が10月1日(水)にリリース！百人一首(競技かるた)について歌唱する本格ビッグバンドジャズ！
株式会社アース・スター エンターテイメントが運営するメディアミックス"着席"プロジェクト『補講男子』は、2025年10月1日(水)に『ZONE / 藤代晴仁 (CV. 小林裕介)』の楽曲配信を開始した。
持ち前の明るさと優しさでWITHPERのリーダーをつとめる、国語担当の補講男子、藤代晴仁（ふじしろ・はると）の記念すべきキャラクターソング2曲目は、Gakken監修のもと「百人一首(競技かるた)」について歌い上げるビッグバンドジャズ。いつも柔らかく優しい藤代先生の"本気"モードを描いた表情・ヘアスタイル・衣装にも注目だ。
『補講男子』とは
補講男子 キービジュアル
「EARTH STAR SPICA（アース・スター スピカ）」ブランドのメディアミックスコンテンツ第1弾としてスタート。キャッチコピーは「絶対、好きにさせてやる」。
『補講男子』とは勉強嫌いの乙女たちに向けて、ボイスドラマと楽曲で「勉キュン」をお届けするメディアミックス“着席”プロジェクトです。
「補講男子」公式サイト :
https://www.hokodan.com/
──絶対、好きにさせてやる。
『ZONE』リリース！
π！ジャケットアートワーク
＜楽曲情報＞
キャラクターソングシリーズ ～参考歌～ Vol.2
国語『ZONE』
歌：藤代晴仁 from WITHPER (CV.小林裕介)
作詞：金子麻友美
作曲・編曲：立山秋航
監修：Gakken
楽曲配信サイトはこちら！ :
https://nex-tone.link/A00202115
Music Video
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=osFJ-wGWS7A ]
（URL）https://youtu.be/osFJ-wGWS7A
リリース記念コメント&オリジナルグッズ公開！
『π！』リリースを記念し、お祝いコメントが到着！
■キャスト：小林裕介
■監修：Gakken 中学学参編集部
■グッズ販売、決定！
また、『ZONE』リリースを記念したオリジナルグッズ販売も決定！
楽曲オリジナルイラストを使用したクリアファイル！裏面デザインは後日公開します。
10月31日までのご予約で確実にご購入いただけます！ぜひGETしてくださいね。
購入はこちら :
https://store.bitfan.id/hokou-iinkai/items/22941
藤代先生の"本気"が詰まった『ZONE』、ぜひたくさんお聴きください♪
感想ハッシュタグは #ZONE(https://x.com/intent/post?text=%23ZONE) または #三十一文字で紡ぐ愛(https://x.com/intent/post?text=%23%E4%B8%89%E5%8D%81%E4%B8%80%E6%96%87%E5%AD%97%E3%81%A7%E7%B4%A1%E3%81%90%E6%84%9B) にてお寄せください。
5カ月連続リリースの『参考歌』Vol.2 『Knight of WATER』、『π！』に続いて、3曲目は国語『ZONE』。4曲目以降もご期待ください！
藤代晴仁『参考歌』Vol.1 Information
【】に入る言葉を、文章中から三文字で抜き出しなさい。 / 藤代晴仁
柏谷信が優しく歌い上げるバラード。歌詞がまるごと長文読解になっています。
作詞・作曲：金子麻友美
編曲：大沢圭一
楽曲配信はこちら :
https://nex-tone.link/A00170545
Music Videoはこちら :
https://youtu.be/RKyrXwk6R1M?si=oJgiEa7Yxw2BUiEJ
『参考歌』Vol.2 Information
Knight of WATER/堂満智
Knight of WATER / 堂満智
理科担当の補講男子・堂満智が「水の状態変化」について本格的に熱唱するパラパラソング。
作詞：金子麻友美
作曲：真下正樹
編曲：久下真音
楽曲配信はこちら :
https://nex-tone.link/A00198070
Music Videoはこちら :
https://youtu.be/nQK91jSzsDI
π！/柏谷信
π！ / 柏谷信
数学担当の補講男子・柏谷信が「円周率」について本格的に熱唱するパーティーソング！
作詞：金子麻友美
作曲・編曲：大沢圭一
ブラスアレンジ：大沢圭一、立山秋航
楽曲配信はこちら :
https://nex-tone.link/A00199868
Music Videoはこちら :
https://youtu.be/08oWCL4J7JM
「補講男子」最新情報
続報は全て、随時「補講男子」公式Xより発表いたします。
『参考歌』5カ月連続リリースなど、今後もさらに拡大し続ける注目のプロジェクト「補講男子」。
これからの新展開にぜひご注目ください！
「補講男子」公式サイト :
https://www.hokodan.com/
「補講男子」公式X :
https://x.com/hoko_dan
「補講男子」公式YouTubeチャンネル :
https://www.youtube.com/@hokodan_channel
「補講男子」公式TikTok :
https://www.tiktok.com/@hoko_dan
「補講男子」楽曲配信 :
https://fanlink.tv/HOKOUDANSHI
公式ファンクラブ「補講委員会」 :
https://hokou-iinkai.com/
推奨ハッシュタグ #補講男子(https://x.com/search?q=%23%E8%A3%9C%E8%AC%9B%E7%94%B7%E5%AD%90&src=typed_query) #ほこだん(https://x.com/search?q=%23%E3%81%BB%E3%81%93%E3%81%A0%E3%82%93&src=typed_query&f=top)
アース・スター エンターテイメント公式サイト
コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）
アース・スターノベル：https://www.es-novel.jp/
アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/
ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/
補講男子：https://www.hokodan.com/
Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com
所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya.bitfan.id/
コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/