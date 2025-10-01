株式会社コンヴァノ、ビットコイン採掘を開始

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574）は、本日付でビットコイン採掘（マイニング）を開始したことをお知らせいたします。

■採掘開始の背景と目的

当社は、2025年8月6日付で公表した「データセンター活用型グリーン・ビットコインマイニング事業開始」に基づき、初期投資や運転リスクを抑えつつ、効率的かつ環境に配慮した形でのマイニング事業への参入を進めてまいりました。

今回の採掘開始にあたり、GoMining社が提供する Digital Miners を採用。米国を含む複数拠点で稼働する検証済みデータセンターインフラを活用し、当社は対応する実ハッシュパワーから得られるBTC報酬を受領する仕組みを導入しました。

■事業の特徴

■今後の見通し

- 当社はマイニング機器を直接購入・設置しておらず、初期投資は発生しません。- 第三者運用のデータセンターを活用する形態のため、賃料も発生せず、運用に応じた従量料金（サービス利用料等）のみが発生します。- 高効率機器への更新や安定稼働の恩恵を享受しつつ、環境負荷を抑えた「グリーン・マイニング」を実現します。

本件が2026年3月期連結業績に与える影響は現在精査中です。重要性基準を満たす事象が生じた場合には、速やかに適時開示を行います。