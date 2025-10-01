今年のジャズプロ・ホールライブ、テーマは「昭和100年のジャズ」【横濱 JAZZ PROMENADE 2025 今年の見どころ第３弾】

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

今年は10月11日(土)・12日(日)に開催する横浜の秋の風物詩「横濱 JAZZ PROMENADE」(ジャズプロ)。


今回は、今年のホールライブをご紹介します。横浜赤レンガ倉庫1号館3Fホールと関内ホール(小ホール)で実施されるホールライブのテーマは「昭和100年のジャズ」。


昭和元年から100年目にあたる今年2025年。それぞれの時代を代表するスタイルによる６つのステージをお楽しみください。



チケット情報

前売 4,000円、当日 5,000円（税込）



【プレイガイド】


カンフェティ　　　WEB予約 https://www.confetti-web.com/@/jazzpro2025


　　　　　　　　　電話予約 050-3092-0051


　　　　　　　　　カンフェティチケットセンター（受付時間 平日10:00～17:00）



関内ホール　　　　お問合せ 045-662-8411　　


チケットカウンター（受付時間 10:00～18:00／休館日を除く）


　　　　　　　　　〈取り扱いチケット〉関内ホール（小ホール）公演のみ



◎ ステージごとのチケット制です。各日、ステージごとにチケットが必要になりますので、ご注意ください。


公演情報

薗田憲一とデキシーキングス

10月11日（土）13:30～　関内ホール（小ホール）



1960年に現リーダー薗田勉慶の父・薗田憲一が結成したデキシーランドジャズバンド。古典的で陽気なメロディーが「昭和100年のジャズ」の開幕を告げます。








中村誠一
中村誠一クインテット

10月11日（土）17:00～　関内ホール（小ホール）



戦後1950年代から現在に至るまで人気の絶えないモダン・ジャズ。中村誠一はニューヨークでジョージ・コールマンに師事し、ジャズの真髄を学んだ第一人者。彼が選び抜いたメンバーと共に王道のジャズサウンドを楽しんでいただきます。





大西順子トリオ

10月12日（日）13:00～　横浜赤レンガ倉庫1号館3階ホール


残席僅少



大西順子は繊細で洗練された、且つ強烈な個性が光る演奏スタイルで世界的に活躍するジャズピアニスト。往年のミュージシャンたちのスピリットを受け継ぎながらも、独自の音楽を追求する姿勢が見どころです。






大西順子


bohemianvoodoo

10月12日（日）17:00～　横浜赤レンガ倉庫1号館3階ホール



bohemianvoodooは横浜発のインストゥルメンタルバンド。ジャズシーンだけでなく、幅広い層の音楽ファンから支持を集める、今注目のバンドです。






井上銘カルテット

10月12日（日）15:00～　横浜赤レンガ倉庫1号館3階ホール



現代日本のジャズシーンを牽引し、今最も注目されている若手ギタリスト井上銘。繊細かつ躍動的な表現力は感動的で、1音1音に感情が宿り独自の自由な世界が紡ぎだされます。






井上銘


板橋文夫
板橋文夫ジャズオーケストラ＋細井徳太郎・結

板橋文夫はピアノを中心に、各個性派メンバーと爆発的なエネルギーと即興の応酬が火花を散らすインタープレイを展開し聴く者を一気に「板橋ワールド」へ引き込みます。





◆ 横濱 JAZZ PROMENADE 2025の企画はほかにも！

★　街角ライブ


約160組のバンドが、街の公共空間や商業施設のイベントスペースなど市内14カ所で演奏します。


ビッグバンド会場では、「横浜市歌 JAZZPRO 2025 Ver.」の演奏も！


毎年大好評のパレードも実施します。



★　ジャズクラブ


ホールとは全く違った雰囲気の中、それぞれの店舗が個性を発揮し「旬のJAZZ」が聞ける場所です。


昼も夜も横浜の街がジャズに染まります。



◆ ◆ 開催概要 ◆ ◆


開催日程 ／ 2025年10月11日（土）12日（日）11:30～19:30　※時間は会場により異なる


会　　場 ／ ホールライブ：関内ホール（小ホール）


　　　　　　　　　　　　 横浜赤レンガ倉庫1号館3階ホール


　　　　　 街角ライブ　：公共空間やイベントスペース等14会場


　　　　　 ジャズクラブ：市内ジャズクラブ16店


主　　催 ／ 横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会


共　　催 ／ 横浜市にぎわいスポーツ文化局