¡ÚÂç´ÝÇßÅÄÅ¹¡ÛÂçºå½é½ÐÅ¹¡ªÅìµþ¡¦É½»²Æ»¤«¤é¡¢¥¥ã¥é¥á¥ëËÜÍè¤Î¸ý¤É¤±¤ò¡£²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¤¯¤ì¤ë¡ÒNUMBER SUGAR(¥Ê¥ó¥Ðー¥·¥å¥¬ー)¡Ó¡£
¡ÚNUMBER SUGAR(¥Ê¥ó¥Ðー¥·¥å¥¬ー)¤È¤Ï¡Û
¤È¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¹©Ë¼¤Ç¡¢°ìÎ³¤Î¹á¤ê¹â¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖNo.1¡×¥Ð¥Ë¥éÌ£¡£Ì£¤´¤È¤Ë¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖNUMBER SUGAR¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2013Ç¯¡¢É½»²Æ»¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¡£º£¤Ç¤Ï´Ý¤ÎÆâ¡¢Âå´±»³¤ÎÅìµþÅÔÆâ¤Ë£³¥«½êÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Þ¤¹¡£
¸·Áª¤·¤¿¼«Á³ºàÎÁ¤ò»È¤¤¡¢¹áÎÁ¡¢Ãå¿§ÎÁ¡¢»ÀÌ£ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÍ¾·×¤Ê¤â¤Î¤Ï°ìÀÚ»È¤ï¤º¡¢²Ð¤Î²Ã¸º¡¢²Ð¤«¤é²¼¤í¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢Å·µ¤¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÆé¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢°ìÎ³¡¢°ìÎ³¡¢¼êºî¶È¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤À´ò¤·¤¯¤Æ¡£¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤¢¤²¤¿¤é´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ï¡×¤Ê¤ó¤Æ¤ªÅÚ»ºÏÃ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£
²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âçºå¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡Û
¡Ø¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ù³Æ¼ï(5Î³Æþ)³ÆÀÇ¹þ700±ß
¼ïÎà¤´¤È¤Ë¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡ÒNUMBER SUGAR¡Ó¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¡£½À¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤È¤È¤â¤Ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£º½Åü¤ò¾Ç¤¬¤·¤Æ¤«¤éÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò²Ã¤¨¤ëÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¯¤â¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤ËÉÙ¤ó¤À12¼ïÎà¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
No.1～No.12 ¤Î¤´¾Ò²ð
(No.1 VANILLA/No.2 SALT/No.3 CINNAMON ¡õ TEA/No.4 CHOCOLATE/No.5 RASPBERRY/No.6 ORANGE PEEL/No.7 ALMOND/No.8 GINGER/No.9 RUM RAISIN/No.10 COFFEE/No.11 MANGO/No.12 BROWN SUGAR¡Ë
¡Ø£¸PCS.BOX¡ÙÀÇ¹þ1,123±ß
NO.1~NO.8¤Þ¤Ç¤¬°ìÎ³¤º¤ÄÆþ¤Ã¤¿8Î³Æþ¤ê¤ÎÈ¢¡£ÉÁ¤«¤ì¤¿é¬é¯¤Îºé¤¶ñ¹ç¤Ï¡¢¤Ä¤Ü¤ß¡¢5Ê¬ºé¤¡¢Ëþ³«¤Î3¼ïÎà¡£°ìÎØ¤Î²Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø12PCS.BOX¡ÙÀÇ¹þ1,685±ß
NO.1~NO.12¤Þ¤Ç¤ÎÁ´12¼ïÎà¤¬1Î³¤º¤ÄÆþ¤Ã¤¿12Î³Æþ¤ê¤ÎÈ¢¡£¥ê¥Ü¥ó¤Î¿§¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥É¡¢¥·¥ë¥Ðー¡¢¥Í¥¤¥Óー¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥°¥êー¥ó¤Î5¿§¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥êー¥à¡Ù(¥¥ã¥é¥á¥ë¡¦¥ß¥ë¥¯¡¦¥é¥º¥Ù¥êー¡¢M:135g)³ÆÀÇ¹þ1,620±ß
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¥Ñ¥ó¤ä¥èー¥°¥ë¥È¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ø¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥êー¥à¡Ù¤ä¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ø¥Ð¥¿ー¥¹¥³¥Ã¥Á¡Ù¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¿©´¶¤ä¤ªÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¤³¤Î»þ´ü¤À¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¡¢ÂçºåºÅ»ö½é½ÐÅ¹¡Û
¡ÒNUMBER SUGAR¡Ó¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ï¡¢¿¦¿Í°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÃúÇ«¤Ê¼êºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ§Åª¡£ÌµÅº²Ã¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÆÃ¤ËÆü»ý¤Á¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥¥ã¥é¥á¥ëËÜÍè¤Î¸ý¤É¤±¤äÉ÷Ì£¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ø¤´ÍèÅ¹¤¬Æñ¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯24ÅÙ°Ê²¼¤Î¼¼²¹¤ÇÊÝ´É¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚPRESENT¡Û
´ü´ÖÃæ¡¢Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¤Ë¤Æ¡ÒNUMBER SUGAR¡Ó¤Î¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¤¢¤²¤ÎÀèÃå300Ì¾ÍÍ¤Ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ì½ê¡ÛÂç´ÝÇßÅÄÅ¹ 1³¬ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯10·î8Æü(¿å)～14Æü(²Ð)
¡ÚÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û¡ÒNUMBER SUGAR(¥Ê¥ó¥Ðー¥·¥å¥¬ー)¡Ó
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´°Çä¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£