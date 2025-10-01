【独立を考えている営業経験者へ】営業フリーランス向けに業務委託案件を紹介するコバプロフリーランス始動

合同会社コバヤシプロ

経営コンサルティング事業を展開する合同会社コバヤシプロ（本社：東京都渋谷区、代表社員小林 竜大、以下「コバヤシプロ」）は、営業フリーランス向けに業務委託案件を紹介する”コバプロフリーランス(https://lp.kobayashipro.com/)”を始動しましたことをお知らせします。

本サービスではインサイドセールスからフィールドセールス、プレイングリーダーやディレクション業務に関わったことがある営業フリーランス（経験者）に対し、コバプロ社と顧問契約を締結しているBPOベンダー及び事業会社へ月間80時間以上で業務委託案件をアサインさせて頂くサービスとなっております。

ローンチ前から既に数十名の営業フリーランスの皆様にご登録頂き、早速稼働頂いております！

○「コバプロフリーランス」始動の背景と目的

2024年にはフリーランス人口が1,303万人、経済規模は20兆3,200億円に達し、10年前と比較するとフリーランス人口は+39.1%、経済規模は+38.8%増加しており、コロナ禍という特殊要因を除くとフリーランス市場は拡大傾向にあります。

しかしフリーランスの年収調査では、年収99万円以下の層が約7割を示め、収入満足度に「満足している」と回答した人は32.0％にとどまり、多くのフリーランスが収入に対して満足感を得られていない現状が浮き彫りとなりました。この背景には「単価への不満・スキルアップへの意欲」といった2つの要因が考えられます。今後は、スキルのアップデートや専門性の向上によって、収入アップを目指す動きがより重要になっていくと推定されます。

コバプロフリーランスでは、営業フリーランスの方が個人で独立後「自己ブランディングの課題・案件獲得の仕組み化の欠如」といった案件獲得における課題を解消し、最短即日で業務委託案件へアサイン致します。新規開拓に関するインサイドセールス案件だけでなく、フィードセールス案件やプレイング、ディレクション領域の業務など幅広くご紹介可能で、スキルアップと同時に高収益なフィーを獲得することが可能です。

参照：https://www.lancers.co.jp/news/pr/24055/（「フリーランス実態調査 2024年」を発表）

○「コバプロフリーランス」で実現出来ること

インサイドセールスにおける新規開拓営業（アウトバウンド・BDR）がメインとなります。

時給単価（BtoB営業経験者1年以上）：応相談

※時給単価はこれまでの実績や経験、スキルに応じて決定させて頂きます。

※副業OKですが、月間の稼働時間が80時間以上をベースとさせて頂きます。

詳細はこちら！ :https://lp.kobayashipro.com/

～コバプロフリーランスが選ばれる理由～

・完全フルリモートで豊富な案件数

・急成長企業へのアサインでスキルアップ

・ナレッジ提供やキャリア支援

※BtoB営業未経験者の場合は"有償のイネーブルメントプログラム"をご用意させて頂いております。ご希望の方は下記お問い合わせフォームより「イネーブルメントプログラム希望」を記載の上、お問い合わせ下さい。

○登録をご希望の営業フリーランスの方を募集しております！

～登録から稼働までの流れ～

１.エントリー(https://lp.kobayashipro.com/#entryform)（無料で1分以内に完了します）

２.当社での書類審査（LINEワークスへの登録とスキルシートの提出が必須となります）

３.企業側と面談（稼働条件やスキルが合致すればアサイン決定です）

４.稼働開始（契約締結後、稼働開始となります）

○コバプロフリーランス概要

サイト名 ：コバプロフリーランス

公開日 ：2025年10月1日

サイト ：https://lp.kobayashipro.com/

運営会社 ：合同会社コバヤシプロ

○ご友人紹介キャンペーンを実施中！

紹介いただいたご友人のコバプロフリーランス参画が決定しますと特典をプレゼントしております。

特典：1名紹介にあたり最大30,000円を支給

条件：コバプロフリーランスへの登録で5,000円を進呈、3ヶ月稼働継続で25,000円を進呈

ご紹介はこちら！ :https://lp.kobayashipro.com/introduce-campaign/

【会社概要】

会社名：合同会社コバヤシプロ

所在地：東京都渋谷区渋谷2-19-15宮益坂ビルディング609

代表者：小林 竜大

設立 ：2024年10月24日

サイト：https://kobayashipro.com/

連絡先：kobayashi@kobayashipro.com

【公式サイト・SNSアカウント】

商談獲得の窓口：https://shodankakutoku-madoguchi.com/

Xアカウント：https://x.com/kobayashipro_t

noteアカウント：https://note.com/kobayashipro