【在庫管理システムLINCLE（リンクル）】を「第58回日本薬剤師会学術大会」に出展いたします

株式会社メディカルシステムネットワーク

株式会社メディカルシステムネットワーク（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：田尻稲雄）は、

2025年10月12日（日）～13日（月・祝）に佐賀市文化会館にて開催される「第84回 九州山口薬学大会」に出展し、「在庫管理・らくらく発注システム LINCLE（リンクル）」をご紹介いたします。

本薬学大会において当社は「LINCLE（リンクル）」の展示、およびデモ実演を行います。

「LINCLE（リンクル）」は、2023年10月のリリース以来、全国750店舗の薬局で導入されています。（2025年8月末日時点）

導入された薬局の皆様より、「発注や在庫管理業務にかかる時間が削減できた」「廃棄ロスを削減できた」「画面が見やすく使いやすい」など、ご好評をいただいております。

薬局の発注業務時間を劇的に削減した在庫管理システムを、是非会場にてご体験ください。

ブース内では調剤実績らくらく共有サービス「LINCLE（リンクル）ちいき版」もあわせて展示いたします。

ご来場の方は当社展示ブースに是非お立ち寄りください。

※今年度の展示会・学会出展に関しては、「2025年度展示会出展のお知らせ(https://msnw-lincle.jp/news/news_2025tenji/)」をご覧ください。

■開催概要

会期：2025年10月12日（日）～13日（月・祝）

※ご来場には参加登録が必要です。詳しくは公式HP(https://www.c-linkage.co.jp/jpa58/)をご覧ください。

■「LINCLE（リンクル）」について

「LINCLE（リンクル）」は薬局の業務を効率化し、対人業務へのシフトを可能にする医薬品在庫管理システムです。過去の処方量や来局頻度などの実績から医薬品の需要を予測し、自動で発注することができます。これまで時間を要していた、発注業務にかかる手間と時間を劇的に削減します。導入された薬局の皆様には効果を実感いただけるまで、専門のチームがしっかりサポートいたします。

同システムは、「なの花薬局」を運営する当社がこれまでの薬局運営ノウハウを元に業務を効率化するために開発しました。既に全国の薬局400店舗以上へ導入し、店舗での業務効率化に貢献しています。これまで毎日1時間程度かかっていた発注業務が導入後には5分程度に短縮できたケースもあります。

ウェブサイト(https://msnw-lincle.jp)では特長や得られる効果、導入事例などを詳しくご紹介しています。是非ご覧ください。

ウェブサイト（医薬品在庫管理システムならリンクル(https://msnw-lincle.jp)）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社メディカルシステムネットワーク 経営管理部

TEL：011-613-7750 FAX：011-558-7067 E-Mail：info@msnw.co.jp

ウェブサイト内お問い合わせフォーム(https://www.msnw.co.jp/contact/)

【製品に関するお問い合わせ先】

医薬品在庫管理システム「LINCLE」

E-Mail：lincle-info@msnw-lincle.jp

ウェブサイト内お問い合わせフォーム(https://msnw-lincle.jp/contact.html)