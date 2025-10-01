テキストマイニングツール「VextMiner」で新プラン提供開始！生成AI・AIエージェントで分析の業務活用を促進

ベクスト株式会社

ベクスト株式会社（代表取締役社長：石井哲、本社：東京都目黒区、以下 ベクスト）は、2025年10月1日（水）より、主力製品テキストマイニングツール「VextMiner」のクラウド版「VextCloud」について、新プランとなる「VextCloud Business」および「VextCloud Premium」の提供を開始いたしました。

（「VextCloud Business/Premium」のリリースに伴うセミナー＆トライアルキャンペーンについては

下記に記載がございます）

VextCloudロゴ

「VextCloud Business/Premium」では、最先端のクラウドLLMに接続された環境が標準で提供され、VextMinerに多数搭載されている生成AI分析機能を最大限活用できる環境が整えられています。具体的には、クラウドLLMを利用し、話題分類の自動化やRAGによる個社データに対応した検索・回答生成、自由にカスタマイズしたプロンプト（指示文）で属性情報の追加ができるほか、「VextCloud Business/Premium」で標準搭載された「VextInsight」機能により、グラフ傾向の解釈自動生成や自由に観点を指定しての原文一括要約、課題に対する打ち手提案までも可能にしています。

このように、「VextCloud Business/Premium」では、個社の分析目的に応じた柔軟性のある高度な分析を誰でも・かんたんに・素早く行うことを実現しています。

（なお、クラウドLLMをご利用いただけないお客様に関しては、組み込み型（VextCloud Business/Premium共に対応）またはGPU搭載型（VextCloud Premiumのみ対応）のローカルSLMを活用しての分析が可能です）

「VextCloud Business/Premium」のご導入後は、テキストマイニングツールのご利用が初めてのユーザー様にもご安心いただけるよう、手厚いサポートメニューをご用意しております。

お困りごとがある際にはメール、電話、オンラインや対面での打ち合わせで対応する基本サポートはもちろん、VextMinerの活用事例や分析ノウハウなどをまとめた動画を常時視聴することもできます。

さらに、「VextCloud Premium」をご契約のユーザー様に関しては、チャット形式でクイックに専門知識にアクセスして疑問解決が目指せるコンシェルジュ機能「VextConcierge（β版）」も、2025年10月1日（水）からお使いいただけるようになりました。AIエージェントの技術も利用した「VextConcierge（β版）」では、テキストマイニングやVextMinerに関連した「分からないことや知りたいこと」を質問入力する事で、生成AIが当社のFAQ・マニュアル・Blog・HPなどを対象に膨大なナレッジベースの検索を行い、関連する情報へのリンクや詳細なマニュアル参照箇所を示しながら「質問に対する回答を提示」してくれます。

（「VextConcierge」はご利用いただいたお客様からの声を機能改善に活かし、正式リリース時はVextシリーズ製品をご利用いただいている全てのユーザー様を対象に機能提供を予定しています）

▼「VextConcierge（β版）」の利用イメージ（「ポジネガ分析のコツを教えて」に対する回答）

■関連セミナー＆トライアルキャンペーン情報

セミナー名：「テキストマイニングで始める生成AI活用の第一歩！

新VextCloudご紹介セミナー＆セミナー参加者限定無料トライアルキャンペーン」

日程 ：2025年10月22日（水）11：00～11：30

参加費 ：無料

主催 ：ベクスト株式会社

会場 ：Zoomウェビナー

お申込み ：https://www.vext.co.jp/seminar/5652/

セミナーでは、生成AI機能を活用した分析フローやVextMinerによる業務効率化・高度化のポイントをご紹介いたします。さらに、セミナーのご参加者のうちご希望の方には、VextCloudを短期間トライアルいただけるキャンペーンも実施いたします。ぜひセミナーにお申し込みください。

■ベクストについて

ベクストは、テキストマイニング専門のソリューション＆コンサルティングベンダーです。その活動は1996年からコマツ及びコマツソフト（現クオリカ株式会社）との共同プロジェクトとしてスタートしました。2013年にクオリカ株式会社より分社・独立し、ベクスト株式会社としての活動を開始しています。自動要約、FAQ生成＆メンテナンス、VOC分析ツールなど、さまざまなテキストマイニングソリューションを、業種を問わず700社超のトップ企業に提供してきました。