Synspective、オーストラリアにおけるSAR衛星データ利用の拡大へ向け、Geospatial Intelligenceと提携

株式会社Synspective

小型SAR衛星の開発・運用からSARデータの販売とソリューションの提供を行う株式会社Synspective（本社：東京都江東区、代表取締役CEO：新井元行）は、オーストラリアの地理空間データおよびアナリティクス分野のリーディングカンパニーであるGeospatial Intelligence Pty Ltdと戦略的販売パートナーシップを締結したことをお知らせします。本契約により、Geospatial Intelligence Pty LtdはオーストラリアにおけるStriXのSARデータおよびソリューションの公式販売代理店となりました。

本提携は、当社のアジア太平洋地域における成長において重要なマイルストーンであり、オーストラリア国内の行政機関、資源管理、災害対応、インフラ整備、研究機関など、あらゆる分野の組織に対し、高解像度・高頻度かつ全天候型の衛星画像が提供可能となります。幅広い自然環境と様々な自然災害リスクを抱えるオーストラリアにとって、常時利用可能なモニタリングソリューションの重要性がますます高まっています。当社のSAR技術により、洪水や森林火災への対応、環境保全、持続可能な開発など、より迅速かつ的確な意思決定支援を実現します。

Synspective SG Pte. Ltd. General Manager Vincent Kesslerのコメント

Geospatial Intelligenceとタッグを組み、当社の革新的なSAR技術と彼らの豊富なローカルノウハウを結集できることを大変嬉しく思います。衛星コンステレーションの拡大と解析技術を磨く中、このパートナーシップは、オーストラリアに実用的な地球情報インテリジェンスを提供し、社会に良い成果をもたらすという当社の使命をさらに推進することができます。

Geospatial Intelligence Pty LtdのCEOであるRob Cooreyのコメント

SARは不確実な状況下でも答えを見つけ出す力があり、嵐や火災の際に緊急対応が必要なクライアントが現場で何が起きているのかを理解できるよう支援します。Synspectiveとの強力なパートナーシップを築き、SAR技術の可能性をさらに切り拓いていくことに期待しています。

Geospatial Intelligence Pty Ltdについて

Geospatial Intelligenceは、防衛、環境、商業分野向けに高度な衛星画像およびリモートセンシング解析サービスを提供します。光学、レーダー（SAR）、AISベースの海洋監視における専門知識を活かし、AIと機械学習を組み合わせることで、明確で実用的なインサイトを提供します。同社のサービスは、地理空間データ処理、海洋監視、GISコンサルティングが含まれ、持続的な顧客能力構築を支援するカスタマイズされたトレーニングプログラムを実施します。

https://geoint.global/

株式会社Synspectiveについて

Synspectiveは、独自の小型SAR（合成開口レーダー）衛星を開発・運用し、SARデータの販売と衛星データを利用した解析ソリューションを提供しています。2020年代後半までに30機の小型SAR衛星コンステレーションを構築し、地球上のあらゆる場所の変化を観測できる新しいインフラの創造を目指しています。高頻度・高解像度の地球観測を可能にするSAR衛星を活用することで、持続可能な社会・経済活動を阻害する恐れのある自然災害や紛争、環境破壊などのリスクを特定・評価し、専門性を持つパートナーとともにソリューションの開発・実装を行います。

https://synspective.com/